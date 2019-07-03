Адвокат каже, що Клюєв їздив у Росію "тимчасово"

Захист екс-голови Адміністрації президента та кандидата у народні депутати Андрія Клюєва стверджує, що він виїжджав у Росію лише тимчасово, а мешкає на окупованій території України.

Про це у коментарі "Українській правді" сказала адвокат Марина Сініціна, яка захищає Клюєва у кримінальних справах.

"Його (Клюєва – УП) основне місце проживання – в Донецьку, але періодично, звичайно, він виїжджає в Росію", – сказала Сініціна.

Як свідчать дані судового реєстру, у березні цього року захисниця підтверджувала суду, що Клюєв перебуває в Росії, і говорила, що слідству відоме його російське місце проживання.

На прохання пояснити це Сініціна відповіла:

"Всі ці роки періодично людина виїжджає. Значить, якщо я на той момент говорила так, значить на той момент це було так".

Водночас, вона не змогла сказати, з якою саме періодичністю Клюєв виїжджав за межі України, зазначивши, що цього "не вираховувала".

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