Адвокат каже, що Клюєв їздив у Росію "тимчасово"

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Середа, 3 липня 2019, 18:16

Захист екс-голови Адміністрації президента та кандидата у народні депутати Андрія Клюєва стверджує, що він виїжджав у Росію лише тимчасово, а мешкає на окупованій території України.

Про це у коментарі "Українській правді" сказала адвокат Марина Сініціна, яка захищає Клюєва у кримінальних справах.

"Його (Клюєва – УП) основне місце проживання – в Донецьку, але періодично, звичайно, він виїжджає в Росію", – сказала Сініціна.

Як свідчать дані судового реєстру, у березні цього року захисниця підтверджувала суду, що Клюєв перебуває в Росії, і говорила, що слідству відоме його російське місце проживання.

На прохання пояснити це Сініціна відповіла:

"Всі ці роки періодично людина виїжджає. Значить, якщо я на той момент говорила так, значить на той момент це було так".

Водночас, вона не змогла сказати, з якою саме періодичністю Клюєв виїжджав за межі України, зазначивши, що цього "не вираховувала".

Нагадаємо:

  • Андрій Клюєв був одним із соратників президента-втікача Віктора Януковича. Він обіймав посади першого віце-прем’єр-міністра, секретаря РНБО, глави Адміністрації президента Януковича. 
  • Клюєва підозрюють у заволодінні держкоштами, організації перешкоджання мітингам і зловживанні владою.
  • У 2019 році Ліберальна партія України висунула Андрія Клюєва кандидатом у депутати від округу №46 на Донеччині.
  • ЦВК відмовилась реєструвати Клюєва через те, що він не проживає на території України протягом останніх 5 років.
  • Однак екс-посадовець подав до суду, який став його бік. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав ЦВК зареєструвати Клюєва нібито через те, що його відсутність в Україні комісія не підтвердила. Верховний суд скасував це рішення і зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи Клюєва.
  • При цьому Генпрокуратура каже, що Клюєв супроводжував Януковича на шляху з РФ до Криму, а потім міг перетинати кордон України хібащо поза митним контролем.
  • 2 липня ЦВК зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати.
  • У Центральній виборчій комісії пояснили це рішенням суду.
  • Водночас, Верховний суд каже, що не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва.
  • Служба безпеки почала перевіряти, чи перебував Клюєв останні 5 років в Україні.
  • Глава МВС Арсен Аваков також заявив, що Клюєв покинув Україну у 2014 році.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Клюєв вибори ЦВК


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