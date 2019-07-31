Глава Окружного суда говорит, что дело против него – месть Сытника

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, – это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.

Об этом он написал 31 июля в Facebook.

"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - считает Вовк.

В частности, в декабре 2018 года ОАСК решил, что Сытник превысил свои полномочия и вмешался в выборы в США. И это, по словам Вовка, нанесло ущерб интересам государства.

"Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника", - написал Волк.

"Итак Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - считает он.

26 июля НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В ответ суд заявил о давлении, однако в ОАСК умолчали об опубликованных силовиками "записях разговоров судей". В ОАСК считают, что следователи получили разрешение на обыски с нарушением территориальной подсудности дела.

Позже Павел Вовк, который фигурирует в материалах НАБУ, заявил, что опубликованные записи ложь.

30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.

Напомним: