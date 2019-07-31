Глава Окружного суда говорит, что дело против него – месть Сытника
Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, – это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.
Об этом он написал 31 июля в Facebook.
"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - считает Вовк.
В частности, в декабре 2018 года ОАСК решил, что Сытник превысил свои полномочия и вмешался в выборы в США. И это, по словам Вовка, нанесло ущерб интересам государства.
"Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника", - написал Волк.
"Итак Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - считает он.
26 июля НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
В ответ суд заявил о давлении, однако в ОАСК умолчали об опубликованных силовиками "записях разговоров судей". В ОАСК считают, что следователи получили разрешение на обыски с нарушением территориальной подсудности дела.
Позже Павел Вовк, который фигурирует в материалах НАБУ, заявил, что опубликованные записи ложь.
30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.
Напомним:
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.
- Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
- В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева призналпротивоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
- НАБУ ранее расследовало так называемое янтарное дело, где обвиняемым был, в частности, Розенблат.
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