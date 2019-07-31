Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Окружного суда говорит, что дело против него – месть Сытника

Среда, 31 июля 2019, 17:08

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, – это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.

Об этом он написал 31 июля в Facebook.

"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - считает Вовк.

В частности, в декабре 2018 года ОАСК решил, что Сытник превысил свои полномочия и вмешался в выборы в США. И это, по словам Вовка, нанесло ущерб интересам государства.

"Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника", - написал Волк.

"Итак Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - считает он.

26 июля НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В ответ суд заявил о давлении, однако в ОАСК умолчали об опубликованных силовиками "записях разговоров судей". В ОАСК считают, что следователи получили разрешение на обыски с нарушением территориальной подсудности дела.

Позже Павел Вовк, который фигурирует в материалах НАБУ, заявил, что опубликованные записи ложь.

30 июля Волка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения.

Напомним:

  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
  • В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.
  • Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
  • В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева призналпротивоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • НАБУ ранее расследовало так называемое янтарное дело, где обвиняемым был, в частности, Розенблат.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судСытникНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: