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Спека спадає, вночі обіцяють +10

Четвер, 4 липня 2019, 13:42

5 липня, у п’ятницю, погоду в Україні визначатиме прохолодне повітря атлантичного походження.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У п'ятницю в більшості регіонів без опадів, лише вдень на Правобережжі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; в південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві вночі – без опадів, удень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 липня найвища температура вдень була 33,7 градуса в 1924 році, найнижча - вночі 8,6 градуса вище нуля в 1893 році.

Теми: погода
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