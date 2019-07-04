Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жара спадает, ночью обещают +10

Четверг, 4 июля 2019, 13:42

5 июля, в пятницу, погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве регионов Украины без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,7 градусов в 1924 году, самая низкая – ночью на отметке 8,6 градусов выше ноля в 1893 году.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: