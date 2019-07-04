Жара спадает, ночью обещают +10

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Четверг, 4 июля 2019, 13:42

5 июля, в пятницу, погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве регионов Украины без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,7 градусов в 1924 году, самая низкая – ночью на отметке 8,6 градусов выше ноля в 1893 году.

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Темы: погода


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