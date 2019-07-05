Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У центрі Києва пролунали постріли

П'ятниця, 5 липня 2019, 16:18

У центрі Києва невідомий влаштував стрілянину на виході з супермаркету.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі надійшло черговому близько 13-ї години. На місце події виїхала слідчо-оперативна група управління поліції та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили: у супермаркеті була черга, коли у приміщення зайшов чоловік. Молодик почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю та зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета та втік.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зараз слідчі опитують свідків та очевидців даного конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Зокрема з місця події експерти вилучають дві гільзи.

Подія належним чином зареєстрована у Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Вирішується питання  щодо правової кваліфікації інциденту.

Українська правда
Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: