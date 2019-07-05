У центрі Києва пролунали постріли

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П'ятниця, 5 липня 2019, 16:18

У центрі Києва невідомий влаштував стрілянину на виході з супермаркету.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі надійшло черговому близько 13-ї години. На місце події виїхала слідчо-оперативна група управління поліції та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили: у супермаркеті була черга, коли у приміщення зайшов чоловік. Молодик почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю та зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета та втік.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Зараз слідчі опитують свідків та очевидців даного конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Зокрема з місця події експерти вилучають дві гільзи.

Подія належним чином зареєстрована у Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Вирішується питання  щодо правової кваліфікації інциденту.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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