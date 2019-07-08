Савченко збирається в ОРДО

Народний депутат Надія Савченко планує здійснити поїздку на окуповану територію Донецької області.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню "Новости Донбасса".

За її словами, вона хоче вирушити туди як кандидат в депутати на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Савченко розповіла, що вже отримала одну з двох перепусток через лінію розмежування. Цей документ їй видали у штабі операції Об’єднаних сил.

На другу перепустку, яку вже видає СБУ, вона ще чекає.

За словами кандидатки, таку поїздку запланувала не лише вона.

"Ми замовили всі довідки (перепустки) на трьох кандидатів – Савченко Віру (сестра Надії), Проторченко Тетяну (заступниця голови партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко") і Надію Савченко, і ми чекаємо 10 днів", - сказала Савченко.

Вона пояснила, що замовили документи на початку минулого тижня, тож чекати лишилося недовго, і вони ще можуть встигнути здійснити подорож до виборів.

Депутатка розповіла, що вже мала таку перепустку від СБУ у 2016-2017 роках, але потім термін її дії сплив.

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