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Савченко збирається в ОРДО

Понеділок, 8 липня 2019, 23:07
Савченко збирається в ОРДО

Народний депутат Надія Савченко планує здійснити поїздку на окуповану територію Донецької області.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню "Новости Донбасса".

За її словами, вона хоче вирушити туди як кандидат в депутати на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Савченко розповіла, що вже отримала одну з двох перепусток через лінію розмежування. Цей документ їй видали у штабі операції Об’єднаних сил.

На другу перепустку, яку вже видає СБУ, вона ще чекає.

За словами кандидатки, таку поїздку запланувала не лише вона.

"Ми замовили всі довідки (перепустки) на трьох кандидатів – Савченко Віру (сестра Надії), Проторченко Тетяну (заступниця голови партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко") і Надію Савченко, і ми чекаємо 10 днів", - сказала Савченко.

Вона пояснила, що замовили документи на початку минулого тижня, тож чекати лишилося недовго, і вони ще можуть встигнути здійснити подорож до виборів.

Депутатка розповіла, що вже мала таку перепустку від СБУ у 2016-2017 роках, але потім термін її дії сплив.

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Нагадаємо:

  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.
  • Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
  • 16 квітня суд звільнив Савченко і Рубана з-під арешту.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяОРДЛО
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