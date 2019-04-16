Савченко і Рубана випустили з-під варти у залі суду

Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Про це "Громадському" повідомила сестра Надії Савченко Віра.

Віра Савченко підкреслила, що Надію відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не продовжив їй термін тримання запобіжного заходу.

"Я показала, як за волю треба боротися. Я бажаю кожному несправедливо засудженому волі. Я не порушую правила, не втікаю за кордон, як гарантували прокурори. Я не втікаю з України, бо я Герой України. І для мене Україна не пусте слово", - заявила Надія Савченко у залі суду.

"Я докажу свою невинуватість, я виграю у цьому суді. Тепер нам спішити нікуди", - додала вона.

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