Савченко і Рубана випустили з-під варти у залі суду
Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
Про це "Громадському" повідомила сестра Надії Савченко Віра.
Віра Савченко підкреслила, що Надію відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не продовжив їй термін тримання запобіжного заходу.
"Я показала, як за волю треба боротися. Я бажаю кожному несправедливо засудженому волі. Я не порушую правила, не втікаю за кордон, як гарантували прокурори. Я не втікаю з України, бо я Герой України. І для мене Україна не пусте слово", - заявила Надія Савченко у залі суду.
"Я докажу свою невинуватість, я виграю у цьому суді. Тепер нам спішити нікуди", - додала вона.
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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко
Нагадаємо:
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
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