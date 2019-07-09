Лукашенко: Ми з Путіним дали відповідь, чи увійде Білорусь до складу РФ

Джерело: державне агентство Білорусі БелТА.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про відсутність прогресу в роботі білорусько-російської міжурядової робочої групи з питань поглиблення інтеграції.

Деталі: На зустрічі з держсекретарем Союзної держави Григорієм Рапотою у вівторок в Мінську Лукашенко поскаржився на "незрозуміле гальмування інтеграційних процесів". За його словами, результат роботи міжурядової групи поки – "одні обіцянки".

Пряма мова: "... вже "завтра" нам зустрічатися з президентом Путіним у Пітері. І обговорювати підсумки цих переговорів. А обговорювати нічого на сьогоднішній день. Тому я б попросив вас взяти це під контроль та ініціювати, поставити жорстко питання перед російською стороною про те, що ми повинні вже буквально за кілька днів вийти на якісь підсумки. Щоб ми могли виробити порядок денний і обговорювати ці питання з президентом Путіним 17-18 липня в Пітері".

При цьому Лукашенко відзначає, що з Путіним вони "домовилися не ламати договір про створення Союзної держави".

"Ми визначили ті рамки, точки, віхи, розставили прапорці, як мисливці кажуть, за які ми виходити не повинні. Те, що ми не можемо сьогодні реалізувати. Ми відповіли на найголовніше питання, яке, знаєте, підкидає з усіх боків (не знаю, з якою метою): увійде Росія до складу Білорусі або Білорусь до складу Росії чи ні. Ми відповіли, що цього сьогодні робити взагалі не потрібно".

Чому це важливо: Останнім часом в ЗМІ активно обговорюються чутки про те, що президент РФ планує відправити президента Білорусі Олександра Лукашенка у відставку, а Білорусь зробити частиною Росії.

Історія питання: