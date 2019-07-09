Лукашенко: Мы с Путиным дали ответ, войдет ли Беларусь в состав РФ

Источник: государственное агентство Беларуси БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об отсутствии прогресса в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам углубления интеграции.



Детали: На встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой во вторник в Минске Лукашенко пожаловался на "непонятное торможение интеграционных процессов". По его словам, результат работы межправительственной группы пока – "одни обещания".

Прямая речь: "…уже "завтра" нам встречаться с президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. Поэтому я бы попросил вас взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с Президентом Путиным 17-18 июля в Питере".

При этом Лукашенко отмечает, что с Путиным они "договорились не ломать договор о создании Союзного государства".

"Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно".

Почему это важно: В последнее время в СМИ активно обговариваются слухи о том, что президент РФ планирует отправить президента Беларуси Александра Лукашенко в отставку, а Беларусь сделать частью России.

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