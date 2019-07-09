Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські бомбардувальники тренувалися знищувати кораблі у Чорному морі

Вівторок, 9 липня 2019, 15:09

Підрозділи морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і знищення десантного загону кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту.

Зазначається, що спочатку безпілотники "Форпост" і "Орлан", проводячи розвідку, "виявили" у морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітували великі десантні кораблі "Азов", "Цезар Куніков" і ракетні катери "Івановець" і "Набережні Челни".

Повідомляється, що фронтові бомбардувальники Су-24 і важкі винищувачі Су-27 авіаційних з'єднань ЧФ і ЮВО виконали нанесення бомбового удару по морських цілях з виконанням умовного бомбометання.

 
фото прес-служби Чорноморського флоту

У навчанні були задіяні 5 літаків і два безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів морської авіації та екіпажі 4 кораблів Чорноморського флоту.

У прес-службі ЧФ підкреслили, що бойова підготовка російських військовослужбовців проводяться на тлі військово-морського навчання "Сі-Бриз-2019", яке розпочалося 1 липня в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо:

  • Навчання "Sea Breeze-2019" проходять з 1 по 12 липня в північно-західній частині Чорного моря.
  • У них беруть участь 32 військових корабля і авіація країн НАТО і союзників, зокрема США, Великобританії, Канади, Італії, Туреччини, Польщі, Норвегії, Болгарії, Греції, Румунії, ОАЕ, України, Молдови та Грузії.
  • Раніше повідомлялося, що російські кораблі і авіація безперервно слідують за військовими кораблями НАТО.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧФ РосіїНАТОкорабліавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ЧФ Росії
Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі
Командувачу ЧФ РФ загрожує довічне за наказ обстрілювати Україну "Калібрами"
Морські безпілотники пошкодили розвідувальний корабель РФ – джерело
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: