Російські бомбардувальники тренувалися знищувати кораблі у Чорному морі

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Вівторок, 9 липня 2019, 15:09

Підрозділи морської авіації і ППО Чорноморського флоту провели навчання з пошуку і знищення десантного загону кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту.

Зазначається, що спочатку безпілотники "Форпост" і "Орлан", проводячи розвідку, "виявили" у морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітували великі десантні кораблі "Азов", "Цезар Куніков" і ракетні катери "Івановець" і "Набережні Челни".

Повідомляється, що фронтові бомбардувальники Су-24 і важкі винищувачі Су-27 авіаційних з'єднань ЧФ і ЮВО виконали нанесення бомбового удару по морських цілях з виконанням умовного бомбометання.

 
фото прес-служби Чорноморського флоту

У навчанні були задіяні 5 літаків і два безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів морської авіації та екіпажі 4 кораблів Чорноморського флоту.

У прес-службі ЧФ підкреслили, що бойова підготовка російських військовослужбовців проводяться на тлі військово-морського навчання "Сі-Бриз-2019", яке розпочалося 1 липня в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо:

  • Навчання "Sea Breeze-2019" проходять з 1 по 12 липня в північно-західній частині Чорного моря.
  • У них беруть участь 32 військових корабля і авіація країн НАТО і союзників, зокрема США, Великобританії, Канади, Італії, Туреччини, Польщі, Норвегії, Болгарії, Греції, Румунії, ОАЕ, України, Молдови та Грузії.
  • Раніше повідомлялося, що російські кораблі і авіація безперервно слідують за військовими кораблями НАТО.

Українська правда

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Теми: ЧФ Росії НАТО кораблі авіа


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