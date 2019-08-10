Путин в Крыму катается на байке, в Москве люди прячутся от ОМОНа в храме
Источник: Новая газета, ОВД-Инфо, "Интерфакс"
В Москве полиция продолжает задержания участников митинга за свободные выборы и случайных прохожих, сообщается о не менее 140 задержанных, среди них есть несовершеннолетние.
Детали: По данным ОВД-Инфо, в настоящее время в Москве задержаны 146 человек, в Санкт-Петербурге - 86, в Ростове-на-Дону - 11, еще 2 человека задержаны в Брянске.
В Москве некоторые протестующие пытались укрыться от полиции в отеле, однако сотрудники не пустили их в помещение. По данным "ФБК", отель принадлежит семье вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.
Силовики устроили оцепление и разгон людей в Ильинском сквере, задержания проходили на Маросейке и в районе Китай-города.
"Несколько человек спрятались в Храме Всех Святых на Кулишках. Оцепление выстроено с разных сторон Славянской площади", сообщает "Новая газета".
ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019
Россия, август 2019-го. Холст. Масло
Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk
ГУ МВД по Москве сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции, которые задержаны "за различные правонарушения".
В полици заявили, что в центре Москвы были усилены меры безопасности после того, как на митинге на проспекте Сахарова прозвучали "призывы к проведению несанкционированной акции в городе".
По уточненным данным "Белого счетчика", количество участников акции в Москве колеблется в пределах 50-60 тысяч человек.
"Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года", - отмечают в Твиттере проекта.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин 10 августа посещает оккупированный Крым, где принимает участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки".
"Президент РФ Владимир Путин приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе на мотоцикле "Урал". Президент привез вместе с собой главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Байкеры подарили президенту байкерский головной убор - вязанную шапочку и фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу и посвятили Путину", - пишет российский "Интерфакс".
На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019
Предыстория:
- Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаныболее тысячи человек.
- 10 августа в столице РФ прошла очередная акция за свободные выборы, по предварительным оценкам, участие в ней принимали около 48 тыс. человек. В Санкт-Петербурге на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 70 человек.
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