Путин в Крыму катается на байке, в Москве люди прячутся от ОМОНа в храме

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Суббота, 10 августа 2019, 20:35
фото Влад Докшин, "Новая газета"

Источник: Новая газета, ОВД-Инфо, "Интерфакс

В Москве полиция продолжает задержания участников митинга за свободные выборы и случайных прохожих, сообщается о не менее 140 задержанных, среди них есть несовершеннолетние. 

Детали: По данным ОВД-Инфо, в настоящее время в Москве задержаны 146 человек, в Санкт-Петербурге - 86, в Ростове-на-Дону - 11, еще 2 человека задержаны в Брянске. 

В Москве некоторые протестующие пытались укрыться от полиции в отеле, однако сотрудники не пустили их в помещение. По данным "ФБК",  отель принадлежит семье вице-мэра столицы Натальи Сергуниной. 

Силовики устроили оцепление и разгон людей в Ильинском сквере, задержания проходили на Маросейке и в районе Китай-города. 

"Несколько человек спрятались в Храме Всех Святых на Кулишках. Оцепление выстроено с разных сторон Славянской площади", сообщает "Новая газета". 

 
фото Екатерина Фомина, "Новая газета"
 

ГУ МВД по Москве сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции, которые задержаны "за различные правонарушения".

В полици заявили, что в центре Москвы были усилены меры безопасности после того, как на митинге на проспекте Сахарова прозвучали "призывы к проведению несанкционированной акции в городе".

По уточненным данным "Белого счетчика", количество участников акции в Москве колеблется в пределах 50-60 тысяч человек.

"Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года", - отмечают в Твиттере проекта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 10 августа посещает оккупированный Крым, где принимает участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки".  

"Президент РФ Владимир Путин приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе на мотоцикле "Урал". Президент привез вместе с собой главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Байкеры подарили президенту байкерский головной убор - вязанную шапочку и фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу и посвятили Путину", - пишет российский "Интерфакс". 

Предыстория:

  • Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаныболее тысячи человек. 
  • 10 августа в столице РФ прошла очередная акция за свободные выборы, по предварительным оценкам, участие в ней принимали около 48 тыс. человек. В Санкт-Петербурге на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 70 человек.

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Темы: Росcия Путин Крым полиция


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