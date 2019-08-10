Путин в Крыму катается на байке, в Москве люди прячутся от ОМОНа в храме

Источник: Новая газета, ОВД-Инфо, "Интерфакс"

В Москве полиция продолжает задержания участников митинга за свободные выборы и случайных прохожих, сообщается о не менее 140 задержанных, среди них есть несовершеннолетние.

Детали: По данным ОВД-Инфо, в настоящее время в Москве задержаны 146 человек, в Санкт-Петербурге - 86, в Ростове-на-Дону - 11, еще 2 человека задержаны в Брянске.

В Москве некоторые протестующие пытались укрыться от полиции в отеле, однако сотрудники не пустили их в помещение. По данным "ФБК", отель принадлежит семье вице-мэра столицы Натальи Сергуниной.

Силовики устроили оцепление и разгон людей в Ильинском сквере, задержания проходили на Маросейке и в районе Китай-города.

"Несколько человек спрятались в Храме Всех Святых на Кулишках. Оцепление выстроено с разных сторон Славянской площади", сообщает "Новая газета".

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.



Россия, август 2019-го. Холст. Масло



Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

фото Екатерина Фомина, "Новая газета"

ГУ МВД по Москве сообщает о 136 задержанных на несогласованной акции оппозиции, которые задержаны "за различные правонарушения".

В полици заявили, что в центре Москвы были усилены меры безопасности после того, как на митинге на проспекте Сахарова прозвучали "призывы к проведению несанкционированной акции в городе".

По уточненным данным "Белого счетчика", количество участников акции в Москве колеблется в пределах 50-60 тысяч человек.

"Митинг стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года", - отмечают в Твиттере проекта.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 10 августа посещает оккупированный Крым, где принимает участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", организованное мотоклубом "Ночные волки".

"Президент РФ Владимир Путин приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе на мотоцикле "Урал". Президент привез вместе с собой главу Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Байкеры подарили президенту байкерский головной убор - вязанную шапочку и фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу и посвятили Путину", - пишет российский "Интерфакс".

На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019

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