В ОБСЄ розповіли, як на Луганщині бойовики роздають "паспорти ЛНР"

Джерело: звіт місії ОБСЄ

В Алчевську (Луганська обл.) спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували видачу бойовиками "паспортів "ЛНР" місцевому населенню на окупованій території.

Деталі: Спостерігачі місії повідомляють про чергу з близько 30 осіб - чоловіків і жінок різного віку - для подачі документів на отримання "паспорта" терористичної організації "ЛНР".

"Жінка з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає 4-5 заяв на день. Чоловік повідомив, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина РФ, де він живе і працює з 2014 року", повідомили у місії.

Члени патруля СММ ОБСЄ також бачили жінку, підлітка (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі, біля якої була черга, з "паспортами "ЛНР" в руках.

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