В ОБСЄ розповіли, як на Луганщині бойовики роздають "паспорти ЛНР"

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Неділя, 11 серпня 2019, 18:41

Джерело: звіт місії ОБСЄ

В Алчевську (Луганська обл.) спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували видачу бойовиками "паспортів "ЛНР" місцевому населенню на окупованій території.

Деталі: Спостерігачі місії повідомляють про чергу з близько 30 осіб - чоловіків і жінок різного віку - для подачі документів на отримання "паспорта" терористичної організації "ЛНР".

"Жінка з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає 4-5 заяв на день. Чоловік повідомив, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина РФ, де він живе і працює з 2014 року", повідомили у місії.

Члени патруля СММ ОБСЄ також бачили жінку, підлітка (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі, біля якої була черга, з "паспортами "ЛНР" в руках.

Передісторія:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 17 липня Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців Донецької та Луганської областей України.
  • 2 серпня Путін підписав закон, який спрощує надання посвідки на проживання в Росії і дозволу на тимчасове проживання ряду категорій іноземців, в т.ч. громадянам України.
  • 14 червня ватажки бойовиків "ДНР" заявили, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
  • У МВС РФ заявили, що жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей дозволили отримувати російські закордонні паспорти, де не буде інформації про місце проживання і колишнього громадянства.
  • Наприкінці липня в РФ заявляли, що заявки на отримання паспортів Росії подали близько 30 тисяч жителів окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, а 7 тисяч осіб російський документ вже отримали.
  • МЗС України назвало указ Путіна про спрощену видачу паспортів РФ українцям в ОРДЛО "юридично нікчемним" і заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
  • Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що значну частину жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, ідентифіковано.

Українська правда

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Теми: ОРДЛО Росія паспорт ОБСЄ


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