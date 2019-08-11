В ОБСЕ рассказали, как на Луганщине боевики раздают "паспорта ЛНР"

861 просмотр
Воскресенье, 11 августа 2019, 18:41

Источник: отчет миссии ОБСЕ

В Алчевске (Луганская обл.) наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали выдачу боевиками "паспортов "ЛНР" местному населению на оккупированной территории.

Детали: Наблюдатели миссии сообщают об очереди из около 30 человек - мужчин и женщин разного возраста, для подачи документов на получение "паспорта" террористической организации "ЛНР".

"Женщина из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только 4-5 заявлений в день. Мужчина сообщил, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина РФ, где он живет и работает с 2014 года", сообщили в миссии. 

Члены патруля СММ ОБСЕ видели женщину, подростка (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет), которые вышли из здания, возле которого была очередь, с "паспортами "ЛНР" в руках.

Предыстория: 

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.
  • 2 августа Путин подписал закон, который упрощает предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряда категорий иностранцев, в т.ч. гражданам Украины.
  • 14 июня главари боевиков "ДНР"  заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
  • В МВД РФ заявили, что жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах. 
  • В конце июля в РФ заявляли, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч человек российский документ уже получили.
  • МИД Украины назвало "юридически ничтожным" указ Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов.
  • Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, идентифицирована

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОРДЛО Росcия паспорт ОБСЕ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Скандальный визит из ОРЛО: в СБУ объяснили, почему не задержали "гостей" 7 августа 2019, 18:19
Ремонт моста в Станице "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности 4 августа 2019, 11:33
Матиос: значительная часть жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, идентифицирована 3 августа 2019, 03:15
Все новости
Главные новости
Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину
Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube
Присвоение "Межигорья": о подозрении сообщили 8 лицам
ООС: 13 обстрелов, один военный погиб, один ранен
Все новости
психология

Что нужно знать о депрессии

Опыт

Как я провел месяц на Антарктиде

здоровье

4 совета, как не заболеть от кондиционера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів