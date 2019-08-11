В ОБСЕ рассказали, как на Луганщине боевики раздают "паспорта ЛНР"
Источник: отчет миссии ОБСЕ
В Алчевске (Луганская обл.) наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали выдачу боевиками "паспортов "ЛНР" местному населению на оккупированной территории.
Детали: Наблюдатели миссии сообщают об очереди из около 30 человек - мужчин и женщин разного возраста, для подачи документов на получение "паспорта" террористической организации "ЛНР".
"Женщина из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только 4-5 заявлений в день. Мужчина сообщил, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина РФ, где он живет и работает с 2014 года", сообщили в миссии.
Члены патруля СММ ОБСЕ видели женщину, подростка (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет), которые вышли из здания, возле которого была очередь, с "паспортами "ЛНР" в руках.
Предыстория:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- 17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей Украины.
- 2 августа Путин подписал закон, который упрощает предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряда категорий иностранцев, в т.ч. гражданам Украины.
- 14 июня главари боевиков "ДНР" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
- В МВД РФ заявили, что жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах.
- В конце июля в РФ заявляли, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч человек российский документ уже получили.
- МИД Украины назвало "юридически ничтожным" указ Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов.
- Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, идентифицирована.
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