В ОБСЕ рассказали, как на Луганщине боевики раздают "паспорта ЛНР"

Источник: отчет миссии ОБСЕ

В Алчевске (Луганская обл.) наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали выдачу боевиками "паспортов "ЛНР" местному населению на оккупированной территории.

Детали: Наблюдатели миссии сообщают об очереди из около 30 человек - мужчин и женщин разного возраста, для подачи документов на получение "паспорта" террористической организации "ЛНР".

"Женщина из очереди рассказала, что ждет уже час и что офис принимает только 4-5 заявлений в день. Мужчина сообщил, что подает документы для получения "паспорта", выдаваемого вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина РФ, где он живет и работает с 2014 года", сообщили в миссии.

Члены патруля СММ ОБСЕ видели женщину, подростка (14 лет) и трех мужчин (25–35 лет), которые вышли из здания, возле которого была очередь, с "паспортами "ЛНР" в руках.

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