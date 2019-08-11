Волкер розповів про черговий раунд консультацій по "нормандському формату"

250 переглядів
Неділя, 11 серпня 2019, 19:55

Джерело: "Голос Америки"

Представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо "нормандського формату".

Деталі: Інформацію про плани провести консультації підтвердив представник США на переговорах Курт Волкер.

За словами Волкера, він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами.

Черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Мінські угоди Росія Донбас США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У зоні ООС загинув нацгвардієць 10 серпня 2019, 19:56
Безсмертний: Після смертей у Павлополі треба було призупинити "Мінськ" 9 серпня 2019, 12:19
Волкер прокоментував вбивство 4 українських військових на Донбасі 7 серпня 2019, 01:07
Усі новини
Головні новини
Волкер розповів про черговий раунд консультацій по "нормандському формату"
Працівник Нацполіції влаштував смертельне ДТП і помер від травм
Прем'єр-міністр Ізраїлю вперше за 20 років відвідає Україну
Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube
Усі новини
інтерв'ю

Інтерв'ю з лідером гурту "Вагоновожатые" Антоном Слєпаковим

Лайфхаки

Профілактика опіків. Радить лікар з Гарварда, який врятував 1000 українських дітей

посміхніться!

25 доказів, що ваш кіт вас любить