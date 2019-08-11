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Волкер розповів про черговий раунд консультацій по "нормандському формату"

Неділя, 11 серпня 2019, 19:55
Волкер розповів про черговий раунд консультацій по нормандському формату

Джерело: "Голос Америки"

Представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо "нормандського формату".

Деталі: Інформацію про плани провести консультації підтвердив представник США на переговорах Курт Волкер.

За словами Волкера, він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами.

Черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Історія питання: 

  • До "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія і Франція.
  • Перед другим туром виборів Володимир Зеленський пропонував розширити "нормандський формат" участю США і Великобританії.
  • Італія також виступила за розширення європейського участі в роботі "нормандського формату" і готова приєднатися до зусиль Німеччини та Франції.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великобританії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.
  • У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.
  • Наприкінці липня у Мінську було досягнуто домовленостей припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО. Бойовики ОРДЛО регулярно порушують "режим тиші" та ведуть обстріли позицій ООС, внаслідок яких з початку "перемир'я" гинуть українські військові. 
  • 6 серпня біля н.п. Павлопіль через обстріл бойовиків загинули четверо морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
  • Президент Володимир Зеленський провів переговори із президентом РФ та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Теми: Мінські угодиРосіяДонбасСША
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