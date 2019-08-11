Волкер розповів про черговий раунд консультацій по "нормандському формату"

За словами Волкера, він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами.

Деталі: Інформацію про плани провести консультації підтвердив представник США на переговорах Курт Волкер.

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