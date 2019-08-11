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Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"

Воскресенье, 11 августа 2019, 19:55
Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по нормандскому формату

Источник: "Голос Америки"

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандскому формату".

Детали: Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.

Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

История вопроса: 

  • В "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить "нормандский формат" переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
  • Италия также выступила за расширение европейского участия в работе "нормандского формата" и готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция. 
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.
  • В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.
  • В конце июля в Минске была достигнута договоренность о прекращении огня с 21 июля и допуске ОБСЕ в ОРДЛО. Боевики ОРДЛО регулярно нарушают "режим тишины" и ведут обстрелы позиций ООС, в результате которых с начала "перемирия" погибают украинские военные.
  • 6 августа близ н.п.Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины.
  • Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Темы: Минские соглашенияРосcияДонбассСША
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