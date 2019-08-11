Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"

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Воскресенье, 11 августа 2019, 19:55

Источник: "Голос Америки"

Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандского формата".

Детали: Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.

По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.

Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

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Темы: Минские соглашения Росcия Донбасс США


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