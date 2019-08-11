Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"
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Воскресенье, 11 августа 2019, 19:55
Источник: "Голос Америки"
Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандского формата".
Детали: Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.
По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.
Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.
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