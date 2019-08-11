Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"
Воскресенье, 11 августа 2019, 19:55
Источник: "Голос Америки"
Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандскому формату".
Детали: Информацию о планах провести консультации подтвердил представитель США на переговорах Курт Волкер.
По словам Волкера, он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.
Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.
История вопроса:
- В "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
- Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский предлагал расширить "нормандский формат" переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
- Италия также выступила за расширение европейского участия в работе "нормандского формата" и готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция.
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
- Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.
- В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.
- В конце июля в Минске была достигнута договоренность о прекращении огня с 21 июля и допуске ОБСЕ в ОРДЛО. Боевики ОРДЛО регулярно нарушают "режим тишины" и ведут обстрелы позиций ООС, в результате которых с начала "перемирия" погибают украинские военные.
- 6 августа близ н.п.Павлополь в результате обстрела боевиков погибли четверо морских пехотинцев из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом РФ и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".