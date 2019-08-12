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Труба пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні

Понеділок, 12 серпня 2019, 12:45
Труба пригрозив Порошенку допитом на детекторі брехні

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що допит п'ятого президента Петра Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Про це він написав у Telegram.

За його словами, другий допит екс-президента в ДБР тривав дві години. 

"Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа. До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік", - зазначив Труба.

У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань стверджує, що слідчі самі не розуміють, яке саме ухилення від сплати податків було, скільки коштів не заплачено і тому подібне.

"Я вам скажу, що там взагалі не було про що говорити. Петро Олексійович був як свідок. Наскільки міг, дав вичерпні відповіді. Чи вони влаштують слідчих, то ми побачимо", - сказав він. 

За його словами, головне завдання кримінальних справ проти Порошенка - це тиск на нього і його політичну силу.

При цьому адвокат висловив упевненість, що українські правоохоронні органи перебувають під зовнішнім контролем. 

"Слідчі ДБР дуже соромляться своїх питань і там є чому соромитися, бо вони дуже яскраво демонструють, наскільки панове слідчі розуміються по тих питаннях, по яких допитували", - сказав Головань. 

Він додав, що крім того Порошенко "перевиконав план", бо приніс додаткові відповіді питання для попереднього допиту що стосувався продажу заводу "Кузня на Рибальському".

"Ми принесли додаткові відповіді. Бо там іноді треба щось згадати і перевірити", - зазначив адвокат. 

Дату наступного допиту він відмовився називати.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо:

  • 12 серпня п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знову прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

Українська правда

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Теми: ТрубаДБРПорошенкодопит
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