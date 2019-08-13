Данилюк: Медведчук у парламенті – це загроза

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Вівторок, 13 серпня 2019, 12:37

Джерело: інтерв’ю BBC.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк вважає, що присутність кума російського президента Віктора Медведчука у Верховній Раді може становити загрозу безпеці України.

Пряма мова: "Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти.

Чи є це загроза? Так, це загроза. Але врешті-решт його обрали депутатом, Україна – демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті".

Про "мирний план" Медведчука для Донбасу: "Я не знаю про план Медведчука. І якщо він вже говорить, що його не сприймають в Києві, то певно, він його з кимось уже обговорював.

Виходячи з його політичної позиції, з того, як він поводив себе під час виборчої кампанії і до цього, то у мене є певні побоювання, що цей план – не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю".

Передісторія:

  • Партія "Опозиційна платформа – За життя" в результаті дострокових парламентських виборів отримала другу за величиною фракцію у Верховній раді 9 скликання: 43 депутати, з яких 37 за списком (партія отримала 13.05% підтримки) і 6 мажоритарників.
  • Перед президентськими виборами глава політради ОПЗЖ Медевдчук пропонував Володимиру Зеленському в разі перемоги укласти угоду з Кремлем, аби відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
  • На першому з'їзді ОПЗЖ Медведчук заявляв про необхідність створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
  • Після цієї заяви Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.
  • Попри це Медведчук заявляв, що Москва та бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • Під час президентських і парламентських виборів Медведчук піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту на транзит газу і не раз їздив до Росії.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Медведчук Данилюк Донбас Верховна Рада ОПЗЖ


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