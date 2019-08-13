Данилюк: Медведчук в парламенте – это угроза
Источник: интервью BBC.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк считает, что присутствие кума российского президента Виктора Медведчука в Верховной Раде может представлять угрозу безопасности Украины.
Прямая речь: "Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть.
Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но, в конце концов, его избрали депутатом, Украина – демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте".
О "мирном плане" Медведчука для Донбасса: "Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его уже с кем-то обсуждал.
Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план – не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю".
Предыстория:
- Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" в результате досрочных парламентских выборов получила вторую по величине фракцию в Верховной Раде 9 созыва: 43 депутата, из которых 37 по списку (партия получила 13.05% поддержки) и 6 мажоритарщиков.
- Перед президентскими выборами глава политсовета ОПЗЖ Медевдчук предлагал Владимиру Зеленскому в случае победы заключить соглашение с Кремлем, чтобы восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый российский газ.
- На первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
- После этого заявления Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
- Несмотря на это, Медведчук заявлял, что Москва и боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей согласны с его "планом" по "установлению мира".
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