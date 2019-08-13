Данилюк: Медведчук в парламенте – это угроза

Источник: интервью BBC.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк считает, что присутствие кума российского президента Виктора Медведчука в Верховной Раде может представлять угрозу безопасности Украины.

Прямая речь: "Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть.

Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но, в конце концов, его избрали депутатом, Украина – демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте".

О "мирном плане" Медведчука для Донбасса: "Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то вероятно, он его уже с кем-то обсуждал.

Исходя из его политической позиции, из того, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план – не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю".

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