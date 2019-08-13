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Безсмертний припустив, що Зеленський поїде до Макрона одночасно з Путіним

Вівторок, 13 серпня 2019, 19:05

Джерело: Роман Безсмертний в інтерв’ю "24 каналу".

Роман Безсмертний припускає, що президент Володимир Зеленський незабаром зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном, а зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом не буде

Щойно звільнений із Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу дипломат припустив, що за тиждень на півдні Франції з французьким президентом Емануелем Макроном зустрінеться не лише президент Росії Володимир Путін, а й президент України. 

"Зверніть увагу: ще півроку назад епіцентром системи був Берлін – зараз Париж. Це і бажання самого президента Франції, і ситуація, яка складається в європейській політиці", – зазначив Безсмертний.

З приводу "нормандського формату" він сказав: "Чому зустрічі не треба чекати ось-ось? По-перше, 8 числа у Росії – день голосувань: обираються губернатори, члени Сенату, місцеві ради. На сьогодні для Путіна зробити такий крок – це втратити у рейтингу, він на це не піде. Він тримає тезу "українці – вороги, американці – вороги", зворотне для нього – просідання, він на це не піде.

Наступне. Структурно "нормандський формат" дуже складний. Напередодні зустрічі лідерів, зазвичай, зустрічаються політичні директори, міністри закордонних справ, глави урядів, може, й політичні радники – і тоді лідери. У нас немає міністра, у нас немає уряду – очевидно, що тут буде певна затримка.

А політична визначеність у парламенті є на сьогодні? Розмови і нинішній сигнал Пєскова проте, що там "монолітна фракція", – я думаю, що багатьох цей "моноліт" розчарує за декілька тижнів. Для мене вже очевидно, що в цій партії, як і в усьому українському суспільстві, представлені представники усіх політичних сил. Просто їх назвали так – "Слуги народу", ні більше,ні менше. Я це відчув у розмові з цими людьми.

Очевидно, що і з організаційних, і з політичних питань зустріч відтерміновується".  

На думку Безсмертного і для "мінського процесу" Україні спершу варто завершити переформатування влади, визначитися, хто в яких комітетах працює і "звідки вітер дме".

Передісторія:

  • 6 серпня біля Павлополя на Донбасі через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
  • Президент Володимир Зеленський говорив із президентом Росії Володимиром Путіним і з президентом Франції Емануелем Макроном про загострення ситуації на Донбасі на тлі перемир'я.
  • Також він ініціював термінову зустріч лідерів "нормандської четвірки".
  • Безсмертний заявив, що Україна після загибелі військових під Павлополем мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі в "нормандському форматі".
  • Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Безсмертний дізнався про це зі ЗМІ.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПутінФранціяБезсмертнийДонбас
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