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Безсмертный допустил, что Зеленский поедет к Макрону одновременно с Путиным

Вторник, 13 августа 2019, 19:05

Источник: Роман Бессмертный в интервью "24 каналу".

Роман Бессмертный предполагает, что президент Владимир Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет.

Только-только уволенный из Трехсторонней контактной группы по Донбасса дипломат предположил, что через неделю на юге Франции с французским президентом Эмануэлем Макроном встретится не только президент России Владимир Путин, но президент Украины.

"Обратите внимание: еще полгода назад эпицентром системы был Берлин – сейчас Париж. Это и желание самого президента Франции, и ситуация, которая складывается в европейской политике", – отметил Безсмертный.

По поводу "нормандского формата" он сказал: "Почему встречи не надо ждать вот-вот? Во-первых, 8 числа в России – день голосований: избираются губернаторы, члены Сената, местные советы. На сегодня для Путина сделать такой шаг – это потерять в рейтинге, он на это не пойдет. Он придерживается тезиса "украинцы – враги, американцы – враги", обратное для него – проседание, он на это не пойдет.

Следующее. Структурно "нормандский формат" очень сложен. Накануне встречи лидеров, как правило, встречаются политические директора, министры иностранных дел, главы правительств, может, и политические советники – и потом лидеры. У нас нет министра, у нас нет правительства – очевидно, что здесь будет определенная задержка.

А политическая определенность в парламенте есть сегодня? Разговоры и нынешний сигнал Пескова о том, что там "монолитная фракция" – я думаю, что многих этот "монолит" разочарует через несколько недель. Для меня уже очевидно, что в этой партии, как и во всем украинском обществе, представлены представители всех политических сил. Просто их назвали так – "Слуги народа", ни больше, ни меньше. Я это почувствовал в разговоре с этими людьми.

Очевидно, что и по организационным, и по политическим вопросам встреча откладывается".

По мнению Бессмертного и для "минского процесса" Украине сначала следует завершить переформатирование власти, определиться, кто в каких комитетах работает и "откуда ветер дует".

Предыстория:

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийПутинФранцияБессмертныйДонбасс
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