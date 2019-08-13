Джерело: "Радіо Свобода"

Московський суд задовольнив скаргу члена партії "Яблоко" Сергія Мітрохіна, який вимагав скасувати відмову виборчкому зареєструвати його кандидатом у депутати Московської міської думи.

Деталі: Суд ухвалив рішення на тлі акцій протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

Мітрохіна мають офіційно зареєструвати кандидатом 14 серпня.

Що було раніше: У суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова у Москві зібралося понад 40 тисяч осіб.

Тим часом президент РФ Володимир Путін відвідував міжнародне байк-шоу "Нічних вовків" в окупованому Росією Криму.

Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року.

Силовики затримали у Москві 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох.

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