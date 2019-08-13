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Суд Москви дозволив представнику опозиції обиратися в Міськдуму

Вівторок, 13 серпня 2019, 23:12
Суд Москви дозволив представнику опозиції обиратися в Міськдуму

Джерело: "Радіо Свобода"

Московський суд задовольнив скаргу члена партії "Яблоко" Сергія Мітрохіна, який вимагав скасувати відмову виборчкому зареєструвати його кандидатом у депутати Московської міської думи.

Деталі: Суд ухвалив рішення на тлі акцій протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

Мітрохіна мають офіційно зареєструвати кандидатом 14 серпня.

Що було раніше: У суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова у Москві зібралося понад 40 тисяч осіб.

Тим часом президент РФ Володимир Путін відвідував міжнародне байк-шоу "Нічних вовків" в окупованому Росією Криму.

Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року.

Силовики затримали у Москві 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох.

Знати більше: Протести в Росії – що відбувається і чому це важливо

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.

Теми: Росіяопозиціяакціїсуд
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