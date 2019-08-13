Суд Москви дозволив опозиції обиратися в Міськдуму
Джерело: "Радіо Свобода"
Московський суд задовольнив скаргу члена партії "Яблоко" Сергія Мітрохіна, який вимагав скасувати відмову виборчкому зареєструвати його кандидатом у депутати Московської міської думи.
Деталі: Суд ухвалив рішення на тлі акцій протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.
Мітрохіна мають офіційно зареєструвати кандидатом 14 серпня.
Що було раніше: У суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова у Москві зібралося понад 40 тисяч осіб.
Тим часом президент РФ Володимир Путін відвідував міжнародне байк-шоу "Нічних вовків" в окупованому Росією Криму.
Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року.
Силовики затримали у Москві 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох.
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Передісторія:
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
- Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.
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