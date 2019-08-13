Суд Москви дозволив опозиції обиратися в Міськдуму

5905 переглядів
Вівторок, 13 серпня 2019, 23:12

Джерело: "Радіо Свобода"

Московський суд задовольнив скаргу члена партії "Яблоко" Сергія Мітрохіна, який вимагав скасувати відмову виборчкому зареєструвати його кандидатом у депутати Московської міської думи.

Деталі: Суд ухвалив рішення на тлі акцій протесту з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

Мітрохіна мають офіційно зареєструвати кандидатом 14 серпня.

Що було раніше: У суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова у Москві зібралося понад 40 тисяч осіб.

Тим часом президент РФ Володимир Путін відвідував міжнародне байк-шоу "Нічних вовків" в окупованому Росією Криму.

Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року.

Силовики затримали у Москві 229 осіб, у Петербурзі - 81, у Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, у Брянську - двох.

Знати більше: Протести в Росії – що відбувається і чому це важливо

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді також було затримано більше тисячі людей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія опозиція акції суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна і Росія оголосили нон ґрата співробітників генконсульств Львова і Петербурга 13 серпня 2019, 20:54
Зеленський спрощує отримання українського паспорту. Чи допоможе указ росіянам? 13 серпня 2019, 20:00
Жінки вербують офіцерів ЗСУ для ФСБ в соцмережах – Служба безпеки 13 серпня 2019, 17:18
Усі новини
Головні новини
Суд Москви дозволив опозиції обиратися в Міськдуму
"Динамо" видовищно вкотре пролетіло повз Лігу чемпіонів
Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби лише нічого не доводити
Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський
Усі новини
їжа

Їжте кукурудзу, але не кукурудзяну олію чи сироп

здоров'я

10 простих способів допоможуть схуднути без дієт

психологія

Що потрібно знати про депресію