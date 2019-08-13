Источник: "Радио Свобода"

Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, требовавшего отменить отказ избиркома в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы.

Детали: Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.

Что было раньше: В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в Москве собралось более 40 тысяч человек.

Тем временем президент РФ Владимир Путин посещал международное байк-шоу "Ночных волков" в оккупированном Россией Крыму.

Митинг 10 августа стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года.

Силовики задержали в Москве 229 человек, в Петербурге – 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске – двух.

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