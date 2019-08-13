Суд Москвы разрешил представителю оппозиции избираться в Гордуму
Источник: "Радио Свобода"
Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, требовавшего отменить отказ избиркома в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Детали: Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.
Что было раньше: В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в Москве собралось более 40 тысяч человек.
Тем временем президент РФ Владимир Путин посещал международное байк-шоу "Ночных волков" в оккупированном Россией Крыму.
Митинг 10 августа стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года.
Силовики задержали в Москве 229 человек, в Петербурге – 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске – двух.
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Предыстория:
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим избиркомы отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любви Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- 27 июля на акции в Москве полиция применила против митингующих дубинки. Более тысячи человек были задержаны.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Тогда тоже были задержаны более тысячи человек.