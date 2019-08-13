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Суд Москвы разрешил представителю оппозиции избираться в Гордуму

Вторник, 13 августа 2019, 23:12
Суд Москвы разрешил представителю оппозиции избираться в Гордуму

Источник: "Радио Свобода

Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, требовавшего отменить отказ избиркома в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. 

Детали: Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа. 

Что было раньше: В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в Москве собралось более 40 тысяч человек

Тем временем президент РФ Владимир Путин посещал международное байк-шоу "Ночных волков" в оккупированном Россией Крыму. 

Митинг 10 августа стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года. 

Силовики задержали в Москве 229 человек, в Петербурге – 81, в Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске – двух. 

Знать больше: Протесты в России – что происходит и почему это важно 

Предыстория: 

  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля. 
  • Перед этим избиркомы отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любви Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока". 
  • 27 июля на акции в Москве полиция применила против митингующих дубинки. Более тысячи человек были задержаны.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа. Тогда тоже были задержаны более тысячи человек.

Темы: Росcияоппозицияакциисуд
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