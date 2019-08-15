Труба: У Порошенко готовят представление в КС, чтобы обезглавить ГБР

Источник: Telegram-каналы директора ГБР Романа Трубы и экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Директор ГБР утверждает, что во фракции пятого президента Петра Порошенко готовят представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не отвечают Конституции.

Дословно Труба: "Там (у Порошенко - ред.) считают, что президент не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность.

Детали: Труба пишет о некоторых современных решениях, которые отличаются от позиции Порошенко, когда он был президентом. В частности, директор ГБР, заявляет, что закон о ГБР разрабатывали депутаты Порошенко, за него голосовала его фракция, а он сам, на посту президента, его подписал.

Директор ГБР утверждает, что 3 года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, которая бесперебойно работала 3 года, и вопросов к ней, по словам Трубы, у экс-президента не возникало.

Дословно Труба: "Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, выбирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают...

Есть ли логика в этих действиях? Конечно - она ​​очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности".

За час до сообщения Трубы Портнов опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что у Порошенко готовят соответствующее представление в КС.

Существование представление подтвердили "Украинской правде" несколько источников из группы поддержки 5-го президента. Пока не известно, когда соратники Порошенко готовятся подать свое обращение в КС. В то же время, УП будет ожидать официального комментария народных депутатов, которые готовят конституционное представление.

Для обращения в КС необходимо собрать не менее 45 подписей нардепов.

Напомним:

По возвращении в Украину, 19 мая 2019 года, Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

В общем Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко.

Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

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