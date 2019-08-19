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Новини 19 серпня: "тупа вівця" Бужанського, візит прем'єра Ізраїлю

Понеділок, 19 серпня 2019, 21:42

Майбутній депутат зі "Слуги народу" назвав журналістку "тупою вівцею", Беньямін Нетаньягу під час свого візиту в Україну похвалив Зеленського — новини, які були актуальні 19 серпня.

Про "тупу вівцю"

Обраний народний депутат, представник партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Пізніше партія "Слуга народу" назвала неприпустимими слова депутата, але при цьому закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.

Про візит Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час офіційного візиту в Україну заявив, що з часу президенства Володимира Зеленського країна почала розвиватися вдвічі швидше.

Раніше його дружина Сара Нетаньягу викинула хліб та сіль, якими їх зустрічала українська сторона в аеропорту.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає понад 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко записав відеозвернення, де оголосив, що подає у відставку.

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що у кабінеті заступника генпрокурора Анжели Стрижевської виявили прослушку.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.

Українська правда
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