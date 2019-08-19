Новости 19 августа: "тупая овца" Бужанского, визит премьера Израиля

Будущий депутат со "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой", Биньямин Нетаньяху во время своего визита в Украину похвалил Зеленского — новости, которые были актуальны 19 августа.

О "тупой овце"

Избранный народный депутат, представитель партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".

Позже партия "Слуги народа" назвала недопустимыми слова депутата, но при этом призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

О визите Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время официального визита в Украину заявил, что со времени президентства Владимира Зеленского страна начала развиваться вдвое быстрее.

Ранее его жена Сара Нетаньяху выбросила хлеб и соль, которыми их встречала украинская сторона в аэропорту.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает более 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской обнаружили прослушку.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает зарплату нардепа, которая с доплатами достигает 50 тысяч гривен, хорошей, но недостаточной.