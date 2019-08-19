У кабінеті заступниці Луценка знайшли "прослушку" – Сарган

Джерело: пост прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган у Facebook

Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявляє, що у кабінеті заступника генпрокурора Анжели Стрижевської виявили прослушку.

Дослівно: "У службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби".

"Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по Артему Ситнику".

Фото з Facebook Сарган

Деталі: За словами Сарган прослушку знайшли 17 серпня. На місце відразу викликали слідчо-оперативну група СБУ, яка зафіксувала даний факт і відкрила кримінальне провадження.

ФОТО НАДАНЕ ДЖЕРЕЛАМИ УП

Сарган відзначила, що для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генпрокурора. Але в ГПУ прослуховування Стрижевської не санкціонували.

Сарган додала, що 20 серпня о 9:00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання з розгляду адміністративного протоколу, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через відпочинок на одній із мисливських баз у Рівненській області.

Згідно з офіційним повідомленням НАБУ про затримання заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака, Гримчак заявляв, що нібито за хабарі міг звернутися до заступника генпрокурора, щоб "остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду" для прийняття необхідного судового рішення.

У повідомленні не вказане прізвище заступниці генпрокурора, але, за даними джерел УП, йдеться саме про Стрижевську.

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