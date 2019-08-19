У кабінеті заступниці Луценка знайшли "прослушку" – Сарган
Джерело: пост прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган у Facebook
Прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявляє, що у кабінеті заступника генпрокурора Анжели Стрижевської виявили прослушку.
Дослівно: "У службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби".
"Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по Артему Ситнику".
Деталі: За словами Сарган прослушку знайшли 17 серпня. На місце відразу викликали слідчо-оперативну група СБУ, яка зафіксувала даний факт і відкрила кримінальне провадження.
Сарган відзначила, що для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генпрокурора. Але в ГПУ прослуховування Стрижевської не санкціонували.
Сарган додала, що 20 серпня о 9:00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання з розгляду адміністративного протоколу, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через відпочинок на одній із мисливських баз у Рівненській області.
Згідно з офіційним повідомленням НАБУ про затримання заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака, Гримчак заявляв, що нібито за хабарі міг звернутися до заступника генпрокурора, щоб "остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду" для прийняття необхідного судового рішення.
У повідомленні не вказане прізвище заступниці генпрокурора, але, за даними джерел УП, йдеться саме про Стрижевську.
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Історія питання:
- Адмінпротоколи стосуються відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.
- 12 липня ГПУ повідомила, що поліцейський зачитав Ситнику адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою, оскільки останній "сховався" і вчергове не з’явився на виклик до поліції.
- У Луценка зазначили, що тепер всі необхідні дії завершені і справа проти очільника НАБУ пішла до суду.
- Ситник називав вручений йому адмінпротокол необґрунтованим і сумнівається в неупередженості судді, який розглядає цю справу.
- 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
- Ввечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина Гримчака повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
- За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
- Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
- 16 серпня суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
- Суд призначив заарештованому Гримчаку заставу у розмірі 6 млн грн., однак дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей.
- 17 серпня Деснянський суд Чернігова виніс рішення про виправлення помилки в ухвалі про запобіжний захід для підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Там була приписка, що цей документ ще не набрав чинності, тому адвокат Гримчака запевняла, що його не повинні арештовувати. Але Гримчака таким помістили в СІЗО.
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