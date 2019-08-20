КМДА "переїхала": кажуть – оптимізація

Джерело: Єдиний держреєстр юридичних осіб, прес-служба КМДА, радник міського голови Володимир Бондаренко у коментарі УП

Київська міська державна адміністрація змінила юридичну адресу з вулиці Хрещатик, 36 на вулицю Дегтярівську, 31, корпус 2.

Дані Єдиного держреєстру юридичних осіб: "Київська міська державна адміністрація місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 31, корпус 2".

Деталі: Наразі у будівлі по вулиці Дегтярівській розташоване КП "Київблагоустрій".

У КМДА на запит "Української правди" зміну юрадреси пояснили "оптимізацією".

Дослівно: "Зміна податкової адреси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пов’язана із оптимізацією питань управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва".

"Станом на момент надання відповіді на вказаний запит у юридичної особи із назвою "Київська міська державна адміністрація" (код ЄДРПОУ 00022527), на базі якої сформовано виконавчий орган Київської міської ради… відсутні працівники, сплата податків та зборів не проводиться, на балансі, праві господарського відання або оперативного управління адміністративний комплекс на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м. Києва відсутній".

Бондаренко про суть оптимізації: "Необхідно розділити адресу для листування (податкову адресу) і фактичне місцезнаходження. Ніхто фізично нікуди не переїде. Існування 10-20 юридичних осіб за однією адресою в принципі неправильне. Чому Дегтярівська? Бо там комунальне приміщення, також орган місцевого самоврядування, один і той же адміністративний район".

"У Київській міській адміністрації не працює жодна людина. Це як "оболонка". І київський міський голова, і перший заступник та заступники – у штатному розписів апарату КМДА. А це інша юридична особа".

Бондаренко про те, де розташується новий голова КМДА, якщо його призначать: "Якщо призначать голову КМДА в порушення закону – питання не в його розміщенні. Питання комплексне".

"Якщо хтось вважає, що у Києві є КМДА як орган державної влади, потрібно вирішувати питання із фінансуванням цього органу із державного бюджету (наразі – це суто кошти територіальної громади). Потрібно думати над повноваженнями, бо повноваження виконавчого органу Київради визначені у законі про місцеве самоврядування. Це питання комплексне".

Деталі: Бондаренко відзначив, що нинішня зміна адреси для листування є "суто технічним питанням, яке не має жодного політичного підтексту".

Він пояснив, що всі структурні підрозділи КМДА мають адресу для листування – вул. Хрещатик, 36, що створює низку незручностей як у діловодстві, так і у виконавській дисципліні.

Зокрема, у питанні виконання документів із встановленим нетривалим строком виконання (як судові документи з часом виконання 5 днів).

КМДА також планує змінити юрадреси своїх департаментів.

Чому це важливо: Наразі набирає обертів конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком, який очолює також Київську міську держадміністрацію та владною командою президента Володимира Зеленського, яка намагається усунути Кличка з посади керівника КМДА.

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