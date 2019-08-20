КМДА "переїхала": кажуть – оптимізація
Джерело: Єдиний держреєстр юридичних осіб, прес-служба КМДА, радник міського голови Володимир Бондаренко у коментарі УП
Київська міська державна адміністрація змінила юридичну адресу з вулиці Хрещатик, 36 на вулицю Дегтярівську, 31, корпус 2.
Дані Єдиного держреєстру юридичних осіб: "Київська міська державна адміністрація місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 31, корпус 2".
Деталі: Наразі у будівлі по вулиці Дегтярівській розташоване КП "Київблагоустрій".
У КМДА на запит "Української правди" зміну юрадреси пояснили "оптимізацією".
Дослівно: "Зміна податкової адреси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пов’язана із оптимізацією питань управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва".
"Станом на момент надання відповіді на вказаний запит у юридичної особи із назвою "Київська міська державна адміністрація" (код ЄДРПОУ 00022527), на базі якої сформовано виконавчий орган Київської міської ради… відсутні працівники, сплата податків та зборів не проводиться, на балансі, праві господарського відання або оперативного управління адміністративний комплекс на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі м. Києва відсутній".
Бондаренко про суть оптимізації: "Необхідно розділити адресу для листування (податкову адресу) і фактичне місцезнаходження. Ніхто фізично нікуди не переїде. Існування 10-20 юридичних осіб за однією адресою в принципі неправильне. Чому Дегтярівська? Бо там комунальне приміщення, також орган місцевого самоврядування, один і той же адміністративний район".
"У Київській міській адміністрації не працює жодна людина. Це як "оболонка". І київський міський голова, і перший заступник та заступники – у штатному розписів апарату КМДА. А це інша юридична особа".
Бондаренко про те, де розташується новий голова КМДА, якщо його призначать: "Якщо призначать голову КМДА в порушення закону – питання не в його розміщенні. Питання комплексне".
"Якщо хтось вважає, що у Києві є КМДА як орган державної влади, потрібно вирішувати питання із фінансуванням цього органу із державного бюджету (наразі – це суто кошти територіальної громади). Потрібно думати над повноваженнями, бо повноваження виконавчого органу Київради визначені у законі про місцеве самоврядування. Це питання комплексне".
Деталі: Бондаренко відзначив, що нинішня зміна адреси для листування є "суто технічним питанням, яке не має жодного політичного підтексту".
Він пояснив, що всі структурні підрозділи КМДА мають адресу для листування – вул. Хрещатик, 36, що створює низку незручностей як у діловодстві, так і у виконавській дисципліні.
Зокрема, у питанні виконання документів із встановленим нетривалим строком виконання (як судові документи з часом виконання 5 днів).
КМДА також планує змінити юрадреси своїх департаментів.
Чому це важливо: Наразі набирає обертів конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком, який очолює також Київську міську держадміністрацію та владною командою президента Володимира Зеленського, яка намагається усунути Кличка з посади керівника КМДА.
Історія питання:
- 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
- 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
- 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабміну про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
- Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.
- У кінці липня Гройсман пішов у відпустку. Тому засідань уряду 31 липня та 7 серпня не було.
- Перед засіданням Кабміну 14 серпня прес-секретаря прем’єра Володимира Гройсмана повідомив, що уряд не буде розглядати питання звільнення Кличка.
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