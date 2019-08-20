Источник: Единый госреестр юридических лиц, пресс-служба КГГА, советник мэра Киева Владимир Бондаренко

Киевская городская государственная администрация изменила юридический адрес с улицы Крещатик, 36 на улицу Дегтяревскую, 31, корпус 2.

Данные Единого госреестра юридических лиц: "Киевская городская государственная администрация местонахождение юридического лица: 03680, г. Киев, улица Дегтяревская, дом 31, корпус 2".

Детали: Сейчас в здании по улице Дегтяревской расположено КП "Киевблагоустройство".

В КГГА на запрос "Украинской правды" изменение юридического адреса объяснили "оптимизацией".

Дословно: "Изменение налогового адреса исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) связано с оптимизацией вопросов управления объектами коммунальной собственности территориальной общины города Киева".

"На момент предоставления ответа на указанный запрос у юридического лица под названием "Киевская городская государственная администрация" (код ЕГРПОУ 00022527), на базе которого сформирован исполнительный орган Киевского городского совета... отсутствуют работники, уплата налогов и сборов не производится, на балансе, праве хозяйственного ведения или оперативного управления административный комплекс на ул. Крещатик, 36 в Шевченковском районе г. Киева отсутствует".

Бондаренко о сути оптимизации: "Необходимо разделить адрес для переписки (налоговый адрес) и фактическое местонахождение. Никто физически никуда не переедет. Существование 10-20 юридических лиц по одному адресу в принципе неправильно. Почему Дегтяревская? Там коммунальное помещение, также орган местного самоуправления, один и тот же административный район".

"В Киевской городской администрации не работает ни один человек. Это как "оболочка". И киевский городской голова, и первый заместитель, и заместители – в штатном расписании аппарата КГГА. А это другое юридическое лицо".

Бондаренко о том, где расположится новый глава КГГА, если его назначат: "Если назначат главу КГГА в нарушение закона – вопрос не в его размещении. Вопрос комплексный".

"Если кто-то считает, что в Киеве есть КГГА как орган государственной власти, нужно решать вопрос с финансированием этого органа из государственного бюджета (сейчас – это сугубо средства территориальной общины). Нужно думать над полномочиями, поскольку полномочия исполнительного органа Киевсовета определены в законе о местном самоуправлении. Это вопрос комплексный".

Детали: Бондаренко отметил, что нынешняя смена адреса для переписки является "чисто техническим вопросом и не имеет никакого политического подтекста".

Он пояснил, что все структурные подразделения КГГА имеют адрес для переписки – ул. Крещатик, 36, что создает ряд неудобств как в делопроизводстве, так и в исполнительской дисциплине.

В частности, в вопросе исполнения документов с установленным непродолжительным сроком исполнения (как судебные документы со сроком исполнения 5 дней).

КГГА также планирует изменить юридические адреса своих департаментов.

Почему это важно: Сейчас набирает обороты конфликт между мэром Киева Виталием Кличко, возглавляющим также Киевскую городскую госадминистрацию и властной командой президента Владимира Зеленского, которая пытается устранить Кличко с должности руководителя КГГА.

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