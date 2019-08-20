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Новини 20 серпня: звільнення Ткаченка, відсторонення Вовка

Вівторок, 20 серпня 2019, 21:35

Гендиректор 1+1 пішов з посади, глава одіозного столичного адмінсуду каже, що склав повноваження — новини, які були актуальні 20 серпня.

Про Ткаченка

Гендиректор 1+1 медіа Олександр Ткаченко звільнився з займаної посади у зв’язку з обранням народним депутатом, але залишиться Почесним президентом компанії.

Новим гендиректором призначений В'ячеслав Мієнко.

Про Вовка

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк склав повноваження голови суду поки триває розслідування Генеральної прокуратури.

Пізніше Вища рада правосуддя відмовила Генеральній прокуратурі у тимчасовому відстороненні Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає понад 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Політична партія "Голос" відмовилась від посади заступника голови Верховної Ради.

Київська міська державна адміністрація змінила юридичну адресу з вулиці Хрещатик, 36 на вулицю Дегтярівську, 31, корпус 2. У КМДА на запит "Української правди" зміну юрадреси пояснили "оптимізацією".

Ірина Копайгора, донька викладача Зеленського із Кривого Рогу, претендує на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету України.

Київський районний суд Одеси арештував на 60 діб без права на заставу власника згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного, де загинули 9 осіб.

Українська правда
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