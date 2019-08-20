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Новости 20 августа: увольнение Ткаченко, отстранение Вовка

Вторник, 20 августа 2019, 21:35

Гендиректор 1+1 ушел с должности, глава одиозного столичного админсуда говорит, что сложил полномочия — новости, которые были актуальны 20 августа.

О Ткаченко

Гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом, но останется Почетным президентом компании.

Новым гендиректором назначен Вячеслав Миенко.

О Вовке

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Позже Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает более 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Политическая партия "Голос" отказалась от должности заместителя председателя Верховной Рады.

Киевская городская государственная администрация изменила юридический адрес с улицы Крещатик, 36 на улицу Дегтяревскую, 31, корпус 2. В КГГА на запрос "Украинской правды" изменение юридического адреса объяснили "оптимизацией".

Ирина Копайгора, дочь преподавателя Зеленского из Кривого Рога, претендует на должность государственной уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.

Киевский районный суд Одессы арестовал на 60 суток без права на залог владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного, где погибло 9 человек.

Украинская правда
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