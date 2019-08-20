До Дня Незалежності сформували лайнап

Джерело: ТСН

У ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.

Деталі: Ната Жижченко з ONUKA співатиме в урочистій частині заходу. За музику відповідатиме саунд-продюсер гурту Євген Філатов (The Maneken).

Також у ході візьмуть участь оперні співаки Андрій Романенко і Євген Орлов, оперні співачки Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.

Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.

Пряма мова Коляденко: "Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а самого льотчика. А разом з ними вченого, лікаря, спортсмена, художника, музиканта – людей, які створюють історію нашої держави".

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