До Дня Незалежності сформували лайнап
Джерело: ТСН
У ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.
Деталі: Ната Жижченко з ONUKA співатиме в урочистій частині заходу. За музику відповідатиме саунд-продюсер гурту Євген Філатов (The Maneken).
Також у ході візьмуть участь оперні співаки Андрій Романенко і Євген Орлов, оперні співачки Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.
Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.
Пряма мова Коляденко: "Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а самого льотчика. А разом з ними вченого, лікаря, спортсмена, художника, музиканта – людей, які створюють історію нашої держави".
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Передісторія:
- На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що скасує військовий парад на День Незалежності, а зекономлені кошти отримають військові у вигляді премій. Згодом стало відомо, що премії становитимуть 1-2 тисячі гривень.
- Глава ОПУ Андрій Богдан заявив про новий формат. За його словами, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.
- За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
- У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.