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До Дня Незалежності сформували лайнап

Вівторок, 20 серпня 2019, 22:01

Джерело: ТСН 

У ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.

Деталі: Ната Жижченко з ONUKA співатиме в урочистій частині заходу. За музику відповідатиме саунд-продюсер гурту Євген Філатов (The Maneken). 

Також у ході візьмуть участь оперні співаки Андрій Романенко і Євген Орлов, оперні співачки Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем стане легендарний український композитор Мирослав Скорик. 

Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.

Пряма мова Коляденко: "Ми хочемо показати не танк, а танкіста. Не літак, а самого льотчика. А разом з ними вченого, лікаря, спортсмена, художника, музиканта – людей, які створюють історію нашої держави".

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

Передісторія:

  • На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що скасує військовий парад на День Незалежності, а зекономлені кошти отримають військові у вигляді премій. Згодом стало відомо, що премії становитимуть 1-2 тисячі гривень. 
  • Глава ОПУ Андрій Богдан заявив про новий формат. За його словами, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.
  • За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
  • У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.

Теми: День Незалежності
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