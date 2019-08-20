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Ко Дню Независимости сформировали лайнап

Вторник, 20 августа 2019, 22:01

Источник: ТСН 

В шествии достоинства ко Дню независимости примут участие пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA. 

Детали: Ната Жижченко из ONUKA выступит в торжественной части мероприятия. За музыку будет отвечать саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken). 

Также в шествии примут участие оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Специальным гостем станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. 

Сценарий события разрабатывают бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Основной акцент обещают сделать на людях. 

Прямая речь Коляденко: "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а самого летчика. А вместе с ними – ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, которые создают историю нашего государства". 

Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости 

Предыстория: 

  • В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что отменит военный парад на День Независимости, а сэкономленные средства получат военные в виде премий. Впоследствии стало известно, что премии составят 1-2 тысячи гривен.
  • Глава ОПУ Андрей Богдан заявил о новом формате. По его словам, состоится шествие достоинства с участием представителей различных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны. 
  • По данным ОПУ, в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти о погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов. 
  • В дни празднования Дня Государственного Флага и двадцать восьмой годовщине Независимости на ряде улиц в центре города и в Днепровском районе ограничат движение транспорта.

Темы: День Независимости
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