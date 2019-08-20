Ко Дню Независимости сформировали лайнап
Источник: ТСН
В шествии достоинства ко Дню независимости примут участие пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA.
Детали: Ната Жижченко из ONUKA выступит в торжественной части мероприятия. За музыку будет отвечать саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken).
Также в шествии примут участие оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Специальным гостем станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.
Сценарий события разрабатывают бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Основной акцент обещают сделать на людях.
Прямая речь Коляденко: "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а самого летчика. А вместе с ними – ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, которые создают историю нашего государства".
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Предыстория:
- В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что отменит военный парад на День Независимости, а сэкономленные средства получат военные в виде премий. Впоследствии стало известно, что премии составят 1-2 тысячи гривен.
- Глава ОПУ Андрей Богдан заявил о новом формате. По его словам, состоится шествие достоинства с участием представителей различных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны.
- По данным ОПУ, в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти о погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
- В дни празднования Дня Государственного Флага и двадцать восьмой годовщине Независимости на ряде улиц в центре города и в Днепровском районе ограничат движение транспорта.
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