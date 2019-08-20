Ко Дню Независимости сформировали лайнап

Источник: ТСН

В шествии достоинства ко Дню независимости примут участие пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA.

Детали: Ната Жижченко из ONUKA выступит в торжественной части мероприятия. За музыку будет отвечать саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken).

Также в шествии примут участие оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Специальным гостем станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.

Сценарий события разрабатывают бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Основной акцент обещают сделать на людях.

Прямая речь Коляденко: "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а самого летчика. А вместе с ними – ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, которые создают историю нашего государства".

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