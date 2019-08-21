На День Незалежності у Києві буде показ мод і змагання на ретро-автомобілях
Джерело: прес-служба КМДА
Київська міська держадміністрація опублікувала програму заходів до Дня держпрапора і 28-ї річниці незалежності.
Дослівно: "24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні".
Деталі: Продовжиться свято фестивалями і конкурсами, пішохідними екскурсіями і модним показом, змаганням на ретро-автомобілях для встановлення рекорду України і створенням вуличної карти мрії, музичними виступами і вітрильною регатою.
Також до свята відбудеться чемпіонат України зі стріт воркауту і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.
Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що у ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.
Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.
До того президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, а на зекономлені кошти військові отримають премії в 1-2 тисячі гривень.
За новим форматом святкування, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.
Програма заходів до Дня прапора та 28-й річниці незалежності:
23 серпня
- Церемонії урочистого підняття прапора на Софійській площі та біля будівлі КМДА.
- Вручення паспортів юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).
- Святкова концертна програма в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"
- Мистецький проект "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софійська площа, 18:00).
- Святковий концерт "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парку ім. Тараса Шевченка
- Святковий концерт "Квітни, моя Україно!" у парку "Перемога".
- Велика районна святкова програма "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського.
- Урочисті та святкові заходи (вул. Маршала Тимошенка, 16).
- Круглий стіл "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України" в Музеї шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва.
23-24 серпня
- Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку), вхід вільний.
23-25 серпня
- Змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу.
24 серпня
- Урочисті заходи за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Покладання квітів до пам’ятників.
- Святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 13:00).
- Фестиваль етнічних громад "Етнічний віночок" біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 16:00-19:30)
- Презентаційна акція "Україна єдина" Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка, 15:00-22:00).
- Вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13:00-17:00).
- Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України" (Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 09:00-13:00).
- Всеукраїнський фестиваль всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва).
- Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" та урядовим кварталом
- Міжнародний фестиваль мистецтв "Діалоги культур" (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва).
- Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 18:00-21:00).
- Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії (вул. Володимирська, 2, 20:00).
- Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.
- Вітрильна регата "День Незалежності" (6-й причал Київського річкового вокзалу, 11:00)
- Районне свято за участю колективів самодіяльності закладів культури Дарницького району в регіональному ландшафтному парку "Партизанська слава".
- Культурно-мистецький проект "Моя Незалежність" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, 15:00).
- Святкова концертна програма до Дня Незалежності (Контрактова площа, сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному).
- Концертна програма до Дня Незалежності України у парку "Відрадний".
24-25 серпня
- Чемпіонат України зі Стріт Воркаут (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)
- Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі, 14:00.
25 серпня
- Звітний концерт муніципальних творчих колективів (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку Києва)
- Культурно-мистецький захід в рамках Фестивалю "Кримський дім об’єднує серця" на території Пейзажної алеї біля Національного музею історії.
Нагадаємо:
- У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.
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