Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На День Незалежності у Києві буде показ мод і змагання на ретро-автомобілях

Середа, 21 серпня 2019, 13:17

Джерело: прес-служба КМДА

Київська міська держадміністрація опублікувала програму заходів до Дня держпрапора і 28-ї річниці незалежності.

Дослівно: "24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні".

Деталі: Продовжиться свято фестивалями і конкурсами, пішохідними екскурсіями і модним показом, змаганням на ретро-автомобілях для встановлення рекорду України і створенням вуличної карти мрії, музичними виступами і вітрильною регатою.

Також до свята відбудеться чемпіонат України зі стріт воркауту і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.  

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що у ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA

Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.

До того президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, а на зекономлені кошти військові отримають премії в 1-2 тисячі гривень.

За новим форматом святкування, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.

Програма заходів до Дня прапора та 28-й річниці незалежності:

23 серпня          

  • Церемонії урочистого підняття прапора на Софійській площі та біля будівлі КМДА.
  • Вручення паспортів юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).
  • Святкова концертна програма в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"
  • Мистецький проект "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софійська площа, 18:00).
  • Святковий концерт "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парку ім. Тараса Шевченка
  • Святковий концерт "Квітни, моя Україно!" у парку "Перемога".
  • Велика районна святкова програма "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського.
  • Урочисті та святкові заходи (вул. Маршала Тимошенка, 16).
  • Круглий стіл "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України" в Музеї шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва.

23-24 серпня

  • Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку), вхід вільний.

23-25 серпня

  • Змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу.

24 серпня

  • Урочисті заходи за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Покладання квітів до пам’ятників.
  • Святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 13:00).
  • Фестиваль етнічних громад "Етнічний віночок" біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 16:00-19:30)
  • Презентаційна акція "Україна єдина" Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка, 15:00-22:00).
  • Вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13:00-17:00).
  • Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України" (Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 09:00-13:00).
  • Всеукраїнський фестиваль всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва).
  • Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" та урядовим кварталом
  • Міжнародний фестиваль мистецтв "Діалоги культур" (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва).
  • Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 18:00-21:00).
  • Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії (вул. Володимирська, 2, 20:00).
  • Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.
  • Вітрильна регата "День Незалежності" (6-й причал Київського річкового вокзалу, 11:00)
  • Районне свято за участю колективів самодіяльності закладів культури Дарницького району в регіональному ландшафтному парку "Партизанська слава".
  • Культурно-мистецький проект "Моя Незалежність" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, 15:00).
  • Святкова концертна програма до Дня Незалежності (Контрактова площа, сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному).
  • Концертна програма до Дня Незалежності України у парку "Відрадний".

24-25 серпня

  • Чемпіонат України зі Стріт Воркаут (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)
  • Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі, 14:00.

25 серпня

  • Звітний концерт муніципальних творчих колективів (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку Києва)
  • Культурно-мистецький захід в рамках Фестивалю "Кримський дім об’єднує серця" на території Пейзажної алеї біля Національного музею історії.

Нагадаємо:

  • У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

Українська правда
Теми: КиївДень Незалежності
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Київ
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: