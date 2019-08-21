На День Незалежності у Києві буде показ мод і змагання на ретро-автомобілях

Джерело: прес-служба КМДА

Київська міська держадміністрація опублікувала програму заходів до Дня держпрапора і 28-ї річниці незалежності.

Дослівно: "24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні".

Деталі: Продовжиться свято фестивалями і конкурсами, пішохідними екскурсіями і модним показом, змаганням на ретро-автомобілях для встановлення рекорду України і створенням вуличної карти мрії, музичними виступами і вітрильною регатою.

Також до свята відбудеться чемпіонат України зі стріт воркауту і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що у ході гідності до Дня незалежності візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.

Сценарій події розробляють колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко. Основний акцент обіцяють зробити на людях.

До того президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, а на зекономлені кошти військові отримають премії в 1-2 тисячі гривень.

За новим форматом святкування, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.

Програма заходів до Дня прапора та 28-й річниці незалежності:

23 серпня

Церемонії урочистого підняття прапора на Софійській площі та біля будівлі КМДА.

Вручення паспортів юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36).

Святкова концертна програма в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"

Мистецький проект "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софійська площа, 18:00).

Святковий концерт "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парку ім. Тараса Шевченка

Святковий концерт "Квітни, моя Україно!" у парку "Перемога".

Велика районна святкова програма "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського.

Урочисті та святкові заходи (вул. Маршала Тимошенка, 16).

Круглий стіл "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України" в Музеї шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва.

23-24 серпня

Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку), вхід вільний.

23-25 серпня

Змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу.

24 серпня

Урочисті заходи за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Покладання квітів до пам’ятників.

Святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 13:00).

Фестиваль етнічних громад "Етнічний віночок" біля будівлі КМДА (вул. Хрещатик, 36, 16:00-19:30)

Презентаційна акція "Україна єдина" Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка, 15:00-22:00).

Вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13:00-17:00).

Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України" (Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 09:00-13:00).

Всеукраїнський фестиваль всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва).

Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" та урядовим кварталом

Міжнародний фестиваль мистецтв "Діалоги культур" (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва).

Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 18:00-21:00).

Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії (вул. Володимирська, 2, 20:00).

Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності.

Вітрильна регата "День Незалежності" (6-й причал Київського річкового вокзалу, 11:00)

Районне свято за участю колективів самодіяльності закладів культури Дарницького району в регіональному ландшафтному парку "Партизанська слава".

Культурно-мистецький проект "Моя Незалежність" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, 15:00).

Святкова концертна програма до Дня Незалежності (Контрактова площа, сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному).

Концертна програма до Дня Незалежності України у парку "Відрадний".

24-25 серпня

Чемпіонат України зі Стріт Воркаут (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)

Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі, 14:00.

25 серпня

Звітний концерт муніципальних творчих колективів (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку Києва)

Культурно-мистецький захід в рамках Фестивалю "Кримський дім об’єднує серця" на території Пейзажної алеї біля Національного музею історії.

Нагадаємо:

У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності