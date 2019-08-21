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На День Независимости в Киеве будет показ мод и соревнования на ретро-автомобилях

Среда, 21 августа 2019, 13:17

Источник: пресс-служба КГГА

Киевская городская госадминистрация опубликовала программу мероприятий ко Дню госфлага и 28-й годовщины независимости.

Дословно: "24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни".

Детали: Продолжится праздник фестивалями и конкурсами, пешеходными экскурсиями и модным показом, соревнованием на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и созданием уличной карты мечты, музыкальными выступлениями и парусной регатой.

Также по случаю праздника состоится чемпионат Украины по стрит воркауту и ​​богатырский турнир "Матч собратьев 2019".

Что было раньше: 20 августа стало известно, что в ходе достоинства ко Дню независимости примут участие пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA.

Сценарий события разрабатывают бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Основной акцент обещают сделать на людях.

До этого президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости, а на сэкономленные средства военные получат премии в 1-2 тысячи гривен.

По новому формату празднования, состоится шествие достоинства с участием представителей различных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны.

Программа мероприятий ко дню флага и 28-й годовщине независимости:

23 августа

  • Церемонии торжественного поднятия флага на Софийской площади и возле здания КГГА.
  • Вручение паспортов юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (ул. Крещатик, 36).
  • Праздничная концертная программа в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".
  • Художественный проект "Тебе, Независимая Родина!" (Софийская площадь, 18:00).
  • Праздничный концерт "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя" в парке им. Тараса Шевченко.
  • Праздничный концерт "Цвети, моя Украина!" в парке "Победа".
  • Большая районная праздничная программа "Украина, моя Украина! Наисвятейшая ты песня моя!" в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М.Т. Рыльского.
  • Торжественные и праздничные мероприятия (ул. Маршала Тимошенко, 16).
  • Круглый стол "Роль шестидесятников в получении независимости Украины" в Музее шестидесятничества - филиале Музея истории города Киева.

23-24 августа

  • Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!" (Культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке), вход свободный.

23-25 ​​августа

  • Соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины, выставка автомобилей-участников на аллее Славы от Стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода.

24 августа

  • Торжественные мероприятия с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни. Возложение цветов к памятникам.
  • Праздничное мероприятие по случаю 28-й годовщины независимости Украины у здания КГГА (ул. Крещатик, 36, 13:00).
  • Фестиваль этнических общин "Этнический веночек" возле здания КГГА (ул. Крещатик, 36, 16: 00-19: 30)
  • Презентационная акция "Украина едина" Киевского городского автомотоклуба на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко, 15:00 - 22:00).
  • Уличный социальный фестиваль "Карта мечты - 2019" (ул.Крещатик, от ул.Прорезной до здания главного отделения Укрпочты, 13:00 - 17:00).
  • Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках"
  • Кубок ко Дню Независимости "(Русановская набережная - Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 09: 00 - 13:00).
  • Всеукраинский фестиваль всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха Киева).
  • Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и правительственным кварталом
  • Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" (Летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева).
  • Показ коллекции бренда SEREBROVA в рамках концепции "Ukraine Now" (Пешеходный (Парковый) мост через реку Днепр, 18: 00-21: 00).
  • Фестиваль "Открытая музыка города" на площадке перед Национальным музеем истории (ул. Владимирская, 2, 20:00).
  • Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.
  • Парусная регата "День Независимости" (6-й причал Киевского речного вокзала, 11:00)
  • Районный праздник с участием коллективов самодеятельности учреждений культуры Дарницкого района в региональном ландшафтном парке "Партизанская слава".
  • Культурно-художественный проект "Моя Независимость" (культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке, 15:00).
  • Праздничная концертная программа ко Дню Независимости (Контрактовая площадь, сквер у памятника П.Сагайдачному).
  • Концертная программа ко Дню Независимости в парке "Отрадный".

24-25 августа

  • Чемпионат Украины по стрит воркаут (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г.Киев)
  • Богатырский турнир "Матч собратьев 2019" на Контрактовой площади, 14:00.

25 августа

  • Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов (Летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева)
  • Культурно-художественное мероприятие в рамках Фестиваля "Крымский дом объединяет сердца" на территории Пейзажной аллее возле Национального музея истории.

Напомним:

  • В дни празднования Дня Государственного Флага и двадцать восьмой годовщине Независимости на ряде улиц в центре города и в Днепровском районе ограничат движение транспорта.

Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости 

Украинская правда
Темы: КиевДень Независимости
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