Новини 21 серпня: повернення Росії до "великої вісімки", перше засідання Ради
Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року, у "Слузі народу" обіцяють багато новин на 29 серпня — новини, які були актуальні 21 серпня.
Про "велику сімку"
Президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн "Великої сімки" в 2020 році.
Трамп і Макрон також домовилися обговорити Україну на першій сесії саміту G7, який розпочнеться в суботу у французькому місті Біарріц. Франція пов’язує можливість запрошення Росії до участі в саміті в наступному році з розвитком ситуації в Україні.
Про 29 серпня
Давид Арахамія з партії "Слуга народу" прогнозує, що 29 серпня буде багато важливих новин – зокрема, стане відомий прем’єр-міністр.
Також він заявив, що інші парламентські сили відмовляються пропонувати кандидатів у міністри. За його словами, "вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо".
Про телеграм-канал "Української правди"
Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.
Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.
Про інші важливі новини
До кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами. Українських моряків також готують до повернення на батьківщину.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
До фракції партії "Європейська солідарність" приєдналися двоє самовисуванців — Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.
НАБУ закрило кримінальне провадження за фактом можливої розтрати держкоштів "Кінокварталом" президента Володимира Зеленського.
Американський лідер скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем’єр цієї країни не підтримала ідею Трампа купити острів Гренландія.
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