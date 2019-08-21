Новини 21 серпня: повернення Росії до "великої вісімки", перше засідання Ради

Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року, у "Слузі народу" обіцяють багато новин на 29 серпня — новини, які були актуальні 21 серпня.

Про "велику сімку"

Президенти США і Франції у телефонній розмові у вівторок домовилися, що вони хочуть запросити Росію до участі у саміті країн "Великої сімки" в 2020 році.

Трамп і Макрон також домовилися обговорити Україну на першій сесії саміту G7, який розпочнеться в суботу у французькому місті Біарріц. Франція пов’язує можливість запрошення Росії до участі в саміті в наступному році з розвитком ситуації в Україні.

Про 29 серпня

Давид Арахамія з партії "Слуга народу" прогнозує, що 29 серпня буде багато важливих новин – зокрема, стане відомий прем’єр-міністр.

Також він заявив, що інші парламентські сили відмовляються пропонувати кандидатів у міністри. За його словами, "вони кажуть: "А ми хочемо, щоб ви несли відповідальність – ми не дамо".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

До кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами. Українських моряків також готують до повернення на батьківщину.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.

До фракції партії "Європейська солідарність" приєдналися двоє самовисуванців — Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

НАБУ закрило кримінальне провадження за фактом можливої ​​розтрати держкоштів "Кінокварталом" президента Володимира Зеленського.

Американський лідер скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем’єр цієї країни не підтримала ідею Трампа купити острів Гренландія.