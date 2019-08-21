Новости 21 августа: возвращение России в "большую восьмерку", первое заседание Рады

Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, в "Слуге народа" обещают много новостей на 29 августа — новости, которые были актуальны 21 августа.

О "большой семёрке"

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран "Большой семерки" в 2020 году.

Трамп и Макрон также договорились обсудить Украину на первой сессии саммита G7, который начнется в субботу во французском городе Биарриц. Франция связывает возможность приглашения России к участию в саммите в следующем году с развитием ситуации в Украине.

О 29 августа

Давид Арахамия из партии "Слуга народа" прогнозирует, что 29 августа будет много важных новостей – в частности, станет известен премьер-министр.

Также он заявил, что другие парламентские силы отказываются предлагать кандидатов в министры. По его словам, "они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность – мы не дадим".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами. Украинских моряков также готовят к отправке на родину.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.

Ко фракции партии "Европейская солидарность" присоединилось двое самовыдвиженцев — Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможной растраты госсредств "Кинокварталом" президента Владимира Зеленского.

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.