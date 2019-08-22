Справа "Роттердам+": суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами
Джерело: Центр протидії корупції
21 серпня Київський апеляційний суд скасував арешт комп’ютерів, на яких були знайдені докази щодо фігурантів схеми "Роттердам +".
Дослівно юрист ЦПК Андрій Савін: "Скасувавши арешт, суд фактично забрав у НАБУ речовий доказ. Бо на практиці фігуранти справи, повернувши собі комп‘ютери, зможуть їх почистити та знищити невигідну їм інформацію. Натомість, коли справу скерують до суду для розгляду по суті, постане питання дослідження автентичних носіїв інформації, але їх вже швидше за все не буде".
Деталі: Під час розслідування справи "Роттердам+" детективи НАБУ ще у 2017 році провели обшуки в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де вилучили 5 комп’ютерів.
На цих комп’ютерах знайшли листування між фігурантами схеми "Роттердам+". Задля збереження цих речових доказів, за клопотанням НАБУ, Солом‘янський суд Києва наклав на них арешт.
Тоді прокурор САП Віталій Пономаренко заявив у суді, що у листах ішлося про те, що фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам +" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.
У ЦПК нагадали, що раніше схожа ситуація була вже у двох справах НАБУ та САП: з відеокамерами у справі рюкзаків Авакова та флешками в справі мера Одеси Геннадія Труханова, які намагалися знищити. Зрештою, у двох справах головні фігуранти схем вийшли сухими з води, у тому числі через недопустимість доказів без оригінальних носіїв.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Передісторія:
- 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Дмитру Вовку, який у 2014-2018 роках очолював НКРЕКП, та Володимиру Бутовському, який у цей час був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.
- 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".
- Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.
- 21 серпня Солом’янський суд Києва також відмовився арештувати Бутовського.
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