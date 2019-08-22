Справа "Роттердам+": суд зняв арешт з комп’ютерів з доказами

Джерело: Центр протидії корупції

21 серпня Київський апеляційний суд скасував арешт комп’ютерів, на яких були знайдені докази щодо фігурантів схеми "Роттердам +".

Дослівно юрист ЦПК Андрій Савін: "Скасувавши арешт, суд фактично забрав у НАБУ речовий доказ. Бо на практиці фігуранти справи, повернувши собі комп‘ютери, зможуть їх почистити та знищити невигідну їм інформацію. Натомість, коли справу скерують до суду для розгляду по суті, постане питання дослідження автентичних носіїв інформації, але їх вже швидше за все не буде".

Деталі: Під час розслідування справи "Роттердам+" детективи НАБУ ще у 2017 році провели обшуки в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де вилучили 5 комп’ютерів.

На цих комп’ютерах знайшли листування між фігурантами схеми "Роттердам+". Задля збереження цих речових доказів, за клопотанням НАБУ, Солом‘янський суд Києва наклав на них арешт.

Тоді прокурор САП Віталій Пономаренко заявив у суді, що у листах ішлося про те, що фігуранти справи планували включити до формули "Роттердам +" витрати, яких і не планувалося здійснювати, щоб збільшити ціну на електроенергію.

У ЦПК нагадали, що раніше схожа ситуація була вже у двох справах НАБУ та САП: з відеокамерами у справі рюкзаків Авакова та флешками в справі мера Одеси Геннадія Труханова, які намагалися знищити. Зрештою, у двох справах головні фігуранти схем вийшли сухими з води, у тому числі через недопустимість доказів без оригінальних носіїв.

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