Дело "Роттердам+": суд снял арест с компьютеров с доказательствами

Источник: Центр противодействия коррупции

21 августа Киевский апелляционный суд отменил арест компьютеров, на которых были найдены доказательства относительно фигурантов схемы "Роттердам+".

Дословно юрист ГПК Андрей Савин: "Отменив арест, суд фактически забрал в НАБУ вещественное доказательство. Потому что на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию. Зато, когда дело направят в суд для рассмотрения по существу, встанет вопрос исследования аутентичных носителей информации, но их уже скорее всего не будет".

Детали: Во время расследования дела "Роттердам+" детективы НАБУ еще в 2017 году провели обыски в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где изъяли 5 компьютеров.

На этих компьютерах нашли переписку между фигурантами схемы "Роттердам +". Для сохранения этих вещественных доказательств, по ходатайству НАБУ, Соломенский суд Киева наложил на них арест.

Тогда прокурор САП Виталий Пономаренко заявил в суде, что в письмах говорилось о том, что фигуранты дела хотели включить в формулу "Роттердам+" расходы, которые не планировали осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.

В ЦПК напомнили, что ранее похожая ситуация была уже в двух делах НАБУ и САП: с видеокамерами в деле рюкзаков Авакова и флешками в деле мэра Одессы Геннадия Труханова, которые пытались уничтожить. В конце концов, по этим двум делам главные фигуранты схем вышли сухими из воды, в том числе и из-за недопустимости доказательств без оригинальных носителей.

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