Завершено слідство щодо екс-нардепа, за словами якого відкрили справу на Порошенка

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього народного депутата і екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, підозрюваного в організації енергетичної схеми на понад 346 мільйонів гривень.

Деталі: Окрім Крючкова провадження стосується колишнього керівника "Запоріжжяобленерго" Ігоря Корніленко.

Іх підозрюють у заволодінні держкоштами в особливо великому розмірі, що нанесло підприємствам "Запоріжжяобленерго" та "Енергоринок" збитків у понад 346 млн грн.

Після того, як захист підозрюваних ознайомиться з матеріалами справи, її направлять до суду.

Водночас, прокуратура зазначає, що в межах іншого розслідування продовжують перевіряти заяви Крючкова "про причетність до його незаконної діяльності також вищих (на той час) посадових осіб держави". Йдеться про 5-го президента Петра Порошенка та близького до нього нардепа Ігоря Кононенка.

За даними слідства, наприкінці 2014 року – початку 2015 року Крючков та Корніленко, у порушення закону, забезпечили укладення п’яти договорів, згідно з якими "Запоріжжяобленерго" відступило на користь "Енергомережи" своє право на отримання платежів.

Ці кошти "Запоріжжяобленерго" мали заплатити три великих підприємства-боржники за постачання електроенергії. Йдеться про загальну суму у понад 346 мільйонів гривень.

Майже 197 мільйонів, перерахованих боржниками на рахунок "Енергомережі", Крючков нібито витратив на оплату отриманих послуг. Свої зобов’язання перед "Запоріжжяобленерго" фірма Крючкова виконала лише на 2 мільйони гривень і вже після початку розслідування.

Корніленка підозрюють у зловживанні службовим становищем. Покарання за його підозрою може сягати від 5 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Крючкову інкримінують організацію злочину та заволодіння майном. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та з конфіскацією майна.

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