Завершено слідство щодо екс-нардепа, за словами якого відкрили справу на Порошенка
Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього народного депутата і екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, підозрюваного в організації енергетичної схеми на понад 346 мільйонів гривень.
Деталі: Окрім Крючкова провадження стосується колишнього керівника "Запоріжжяобленерго" Ігоря Корніленко.
Іх підозрюють у заволодінні держкоштами в особливо великому розмірі, що нанесло підприємствам "Запоріжжяобленерго" та "Енергоринок" збитків у понад 346 млн грн.
Після того, як захист підозрюваних ознайомиться з матеріалами справи, її направлять до суду.
Водночас, прокуратура зазначає, що в межах іншого розслідування продовжують перевіряти заяви Крючкова "про причетність до його незаконної діяльності також вищих (на той час) посадових осіб держави". Йдеться про 5-го президента Петра Порошенка та близького до нього нардепа Ігоря Кононенка.
За даними слідства, наприкінці 2014 року – початку 2015 року Крючков та Корніленко, у порушення закону, забезпечили укладення п’яти договорів, згідно з якими "Запоріжжяобленерго" відступило на користь "Енергомережи" своє право на отримання платежів.
Ці кошти "Запоріжжяобленерго" мали заплатити три великих підприємства-боржники за постачання електроенергії. Йдеться про загальну суму у понад 346 мільйонів гривень.
Майже 197 мільйонів, перерахованих боржниками на рахунок "Енергомережі", Крючков нібито витратив на оплату отриманих послуг. Свої зобов’язання перед "Запоріжжяобленерго" фірма Крючкова виконала лише на 2 мільйони гривень і вже після початку розслідування.
Корніленка підозрюють у зловживанні службовим становищем. Покарання за його підозрою може сягати від 5 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.
Крючкову інкримінують організацію злочину та заволодіння майном. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та з конфіскацією майна.
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Передісторія:
- Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
- В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
- У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
- У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
- 28 березня 2019 року журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
- 15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.
- Крючков стверджує, що найближче оточення екс-президента Петра Порошенка курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
- За цими заявами Крючкова правоохоронці почали розслідувати дії Порошенка.
- 17 квітня Солом’янський суд Києва взяв Крючкова під варту альтернативою застави у 7 мільйонів гривень.
- Крючкова випустили із СІЗО під заставу. У серпні суд зняв з нього електронний браслет.