Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Завершено слідство щодо екс-нардепа, за словами якого відкрили справу на Порошенка

П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:03

Джерело: повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі колишнього народного депутата і екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, підозрюваного в організації енергетичної схеми на понад 346 мільйонів гривень.

Деталі: Окрім Крючкова провадження стосується колишнього керівника "Запоріжжяобленерго" Ігоря Корніленко.

Іх підозрюють у заволодінні держкоштами в особливо великому розмірі, що нанесло підприємствам "Запоріжжяобленерго" та "Енергоринок" збитків у понад 346 млн грн.

Після того, як захист підозрюваних ознайомиться з матеріалами справи, її направлять до суду.

Водночас, прокуратура зазначає, що в межах іншого розслідування продовжують перевіряти заяви Крючкова "про причетність до його незаконної діяльності також вищих (на той час) посадових осіб держави". Йдеться про 5-го президента Петра Порошенка та близького до нього нардепа Ігоря Кононенка.

За даними слідства, наприкінці 2014 року – початку 2015 року Крючков та Корніленко, у порушення закону, забезпечили укладення п’яти договорів, згідно з якими "Запоріжжяобленерго" відступило на користь "Енергомережи" своє право на отримання платежів.

Ці кошти "Запоріжжяобленерго" мали заплатити три великих підприємства-боржники за постачання електроенергії. Йдеться про загальну суму у понад 346 мільйонів гривень.

Майже 197 мільйонів, перерахованих боржниками на рахунок "Енергомережі", Крючков нібито витратив на оплату отриманих послуг. Свої зобов’язання перед "Запоріжжяобленерго" фірма Крючкова виконала лише на 2 мільйони гривень і вже після початку розслідування.

Корніленка підозрюють у зловживанні службовим становищем. Покарання за його підозрою може сягати від 5 до 8 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Крючкову інкримінують організацію злочину та заволодіння майном. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Передісторія:

  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
  • У травні 2017 року суд заочно заарештував  Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
  • У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
  • 28 березня 2019 року журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
  • 15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.
  • Крючков стверджує, що найближче оточення екс-президента Петра Порошенка курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
  • За цими заявами Крючкова правоохоронці почали розслідувати дії Порошенка.
  • 17 квітня Солом’янський суд Києва взяв Крючкова під варту альтернативою застави у 7 мільйонів гривень.
  • Крючкова випустили із СІЗО під заставу. У серпні суд зняв з нього електронний браслет.

Українська правда
Теми: ПорошенкоенергетикаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: