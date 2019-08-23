Завершено следствие в отношении экс-нардепа, по словам которого открыли дело на Порошенко
Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего народного депутата и экс-главы правления "Енергомережи" Дмитрия Крючкова, подозреваемого в организации энергетической схемы более чем 346 миллионов гривен.
Детали: Кроме Крючкова производства касается бывшего руководителя "Запорожьеоблэнерго" Игоря Корниленко.
Их подозревают в завладении госсредствами в особо крупном размере, которое нанесло предприятиям "Запорожьеоблэнерго" и "Энергорынок" убытков га более чем 346 млн грн.
После того, как защита подозреваемых ознакомится с материалами дела, его направят в суд.
В то же время, прокуратура отмечает, что в рамках другого расследования продолжают проверять заявления Крючкова "о причастности к его незаконной деятельности также высших (в то время) должностных лиц государства". Речь идет о 5-ом президенте Петре Порошенко и близкому к нему нардепу Игорю Кононенко.
По данным следствия, в конце 2014 года – начале 2015 года Крючков и Корниленко, в нарушение закона, обеспечили заключение пяти договоров, согласно которым "Запорожьеоблэнерго" отступило в пользу "Енергомережи" свое право на получение платежей.
Эти деньги "Запорожьеоблэнерго" должны были заплатить три крупных предприятия-должники за поставки электроэнергии. Речь идет об общей сумме более чем 346 миллионов гривен.
Почти 197 миллионов, перечисленных должниками на счет "Енергомережи", Крючков якобы потратил на оплату полученных услуг. Свои обязательства перед "Запорожьеоблэнерго" фирма Крючкова выполнила лишь на 2 миллиона гривен и уже после начала расследования.
Корниленко подозревают в злоупотреблении служебным положением. Наказание по его подозрению может достигать от 5 до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
Крючкову инкриминируют организацию преступления и завладения имуществом. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и с конфискацией имущества.
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Предыстория:
- Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
- В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
- В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
- В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
- 28 марта 2019 года журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
- Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
- По этим заявлениям Крючкова правоохранители начали расследовать действия Порошенко.
- 17 апреля Соломенский суд Киева взял Крючкова под стражу с альтернативой залога в размере 7 миллионов гривен.
- Крючкова выпустили из СИЗО под залог. В августе суд снял с него электронный браслет.