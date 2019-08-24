В центре Киева собираются участники Марша защитников и Шествия достоинства
Суббота, 24 августа 2019, 08:55
В центре Киева возле красного корпуса КНУ им. Шевченко собираются участники Марша защитников и Шествия достоинства.
От места сбора Марш отправится к Майдану Независимости до Михайловской площади, где пройдет молебен по погибшим.
Организаторы мероприятия - военные ветераны - ожидают почти 10 тыс. участников. Политическая символика не предвидится, сообщает Радио Свобода.
В настоящее время к месту сбора участников Марша ограничений прохода или проверок нет.
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Напомним,
- Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа. Сэкономленные средства получат военные в виде премий по 1-2 тыс. гривен.
- Глава ОПУ Андрей Богдан заявил о новом формате празднования Дня Независимости. По его словам, состоится шествие достоинства с участием представителей различных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны.
- Участие в Шествии достоинства примут пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA.
- Сценарий события разрабатывал бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.
- В день 28-й годовщины Независимости на нескольких улицах в центре Киева и в Днепровском районе ограничат движение транспорта, а "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности".
- Мероприятия в День Независимости будут охранять 13 тысяч представителей личного состава Нацполиции, с 9:00 24 августа до 9:00 27 августа подразделения ГосЧС перешли на усиленный режим несения службы.