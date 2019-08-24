В центре Киева собираются участники Шествия достоинства

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Суббота, 24 августа 2019, 08:55

В центре Киева возле красного корпуса КНУ им. Шевченко собираются участники Шествия достоинства.

От места сбора Шествие отправится к Майдану Независимости до Михайловской площади, где пройдет молебен по погибшим. 

Организаторы Шествия - военные ветераны - ожидают почти 10 тыс. участников мероприятия. Политическая символика на мероприятии не предвидится,  сообщает Радио Свобода.

В настоящее время к месту сбора участников Шествия ограничений прохода или проверок нет.

Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости 

Напомним,

  • Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа. Сэкономленные средства получат военные в виде премий по 1-2 тыс. гривен.
  • Глава ОПУ Андрей Богдан заявил о новом формате празднования Дня Независимости. По его словам, состоится шествие достоинства с участием представителей различных войск, участников АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны. 
  • Участие в Шествии достоинства  примут пять оркестров, 18 пианистов, звезды оперы и певица ONUKA.
  • Сценарий события разрабатывал бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. 
  • В день 28-й годовщины Независимости на нескольких улицах в центре Киева и в Днепровском районе ограничат движение транспорта, а "Киевский метрополитен" закроет на вход и выход станцию "Майдан Незалежности".
  • Мероприятия в День Независимости будут охранять 13 тысяч представителей личного состава Нацполиции, с 9:00 24 августа до 9:00 27 августа подразделения ГосЧС перешли на усиленный режим несения службы.

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Темы: Киев празднования День Независимости


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