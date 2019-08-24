В центре Киева возле красного корпуса КНУ им. Шевченко собираются участники Марша защитников и Шествия достоинства.

От места сбора Марш отправится к Майдану Независимости до Михайловской площади, где пройдет молебен по погибшим.

Организаторы мероприятия - военные ветераны - ожидают почти 10 тыс. участников. Политическая символика не предвидится, сообщает Радио Свобода.

В настоящее время к месту сбора участников Марша ограничений прохода или проверок нет.

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Напомним,