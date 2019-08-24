Україна знову почала демонтаж споруд у Станиці Луганській, але може припинити

Джерело: Прес-центр Операції об'єднаних сил із посиланням на Українську сторону СЦКК

Українська сторона в суботу розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Фото прес-центру ООС

Деталі: О 10.35 суботи після обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів група ДСНС України розпочала демонтаж фортифікаційної споруди опорного пункту та її розбирання.

Станом на 11.15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближньому до зруйнованого мосту опорному пункті.

Дослівно Українська сторона СЦКК: Наголошуємо, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їхніх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи.

…Зазначаємо, що станом на 12.00 годину з боку окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводиться.

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