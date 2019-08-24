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Україна знову почала демонтаж споруд у Станиці Луганській, але може припинити

Субота, 24 серпня 2019, 17:31

Джерело: Прес-центр Операції об'єднаних сил із посиланням на Українську сторону СЦКК

Українська сторона в суботу розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

 
Фото прес-центру ООС

Деталі: О 10.35 суботи після обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів група ДСНС України розпочала демонтаж фортифікаційної споруди опорного пункту та її розбирання.

 

Станом на 11.15 розрахунок піротехнічного підрозділу ДСНС демонтував 10 одиниць покришок на ближньому до зруйнованого мосту опорному пункті.

Дослівно Українська сторона СЦКК: Наголошуємо, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їхніх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи.

 

…Зазначаємо, що станом на 12.00 годину з боку окупаційної влади будь яких інженерних робіт не проводиться.

Передісторія:

  • 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
  • 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилисяз 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
  • 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
  • 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
  • Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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