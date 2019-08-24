Украина снова начала демонтаж сооружений в Станице Луганской, но может прекратить

Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК

Украинская сторона в субботу начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Фото пресс-центра ООС

Детали: В 10.35 субботы после обследования на наличие взрывоопасных предметов группа ГСЧС Украины начала демонтаж фортификационного сооружения опорного пункта и его разборку.

По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем к разрушенному мосту опорном пункте.

Дословно Украинская сторона СЦКК: Отмечаем, что в случае отсутствия синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы.

...Отмечаем, что по состоянию на 12.00 час со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не производится.

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