Украина снова начала демонтаж сооружений в Станице Луганской, но может прекратить

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Суббота, 24 августа 2019, 17:31

Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК

Украинская сторона в субботу начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

 
Фото пресс-центра ООС

Детали: В 10.35 субботы после обследования на наличие взрывоопасных предметов группа ГСЧС Украины начала демонтаж фортификационного сооружения опорного пункта и его разборку.

 

По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем к разрушенному мосту опорном пункте.

Дословно Украинская сторона СЦКК: Отмечаем, что в случае отсутствия синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы.

 

...Отмечаем, что по состоянию на 12.00 час со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не производится.

Предыстория:

  • 1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения.
  • 21 июля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.
  • 1 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской.
  • 20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
  • Украинская сторона сообщила спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдик об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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