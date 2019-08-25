Українська сторона припиняє роботи у Станиці Луганській: немає синхронності

Джерело: прес-центр ООС із посиланням на Українську сторону СЦКК

Українська сторона зупиняє роботи з демонтажу фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській, оскільки з боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться.

Дослівно: Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1.

Деталі: 25 серпня піротехнічний підрозділ української сторони знову розпочав обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській.

Станом на 9 годину ранку з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводиться.

Повідомляється також, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на підконтрольній Україні стороні та заходів, які проводяться.

Що було раніше: У суботу українська сторона знову розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

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