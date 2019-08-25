Українська сторона припиняє роботи у Станиці Луганській: немає синхронності

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Неділя, 25 серпня 2019, 16:22

Джерело: прес-центр ООС із посиланням на Українську сторону СЦКК

Українська сторона зупиняє роботи з демонтажу фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській, оскільки з боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться.

 

Дослівно: Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1.

Деталі: 25 серпня піротехнічний підрозділ української сторони знову розпочав обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській.

Станом на 9 годину ранку з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводиться.

Повідомляється також, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на підконтрольній Україні стороні та заходів, які проводяться.

Що було раніше: У суботу українська сторона знову розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Передісторія:

  • 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
  • 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилисяз 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
  • 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
  • 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
  • Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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