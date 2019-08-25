Українська сторона припиняє роботи у Станиці Луганській: немає синхронності
Джерело: прес-центр ООС із посиланням на Українську сторону СЦКК
Українська сторона зупиняє роботи з демонтажу фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській, оскільки з боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться.
Дослівно: Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1.
Деталі: 25 серпня піротехнічний підрозділ української сторони знову розпочав обстеження ділянки місцевості для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській.
Станом на 9 годину ранку з боку окупаційної влади будь-яких інженерних робіт не проводиться.
Повідомляється також, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з’ясування поточного стану справ на підконтрольній Україні стороні та заходів, які проводяться.
Що було раніше: У суботу українська сторона знову розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.
Передісторія:
- 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
- 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилисяз 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
- 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
- 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
- Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.
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