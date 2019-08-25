Украинская сторона прекращает работы в Станице Луганской: нет синхронности
Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК
Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.
Дословно: Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1.
Детали: 25 августа пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.
По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.
Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.
Что было ранее: Украинская сторона в субботу начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.
Предыстория:
- 1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения.
- 21 июля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.
- 1 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской.
- 20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
- Украинская сторона сообщила спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдик об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.
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