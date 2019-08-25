Украинская сторона прекращает работы в Станице Луганской: нет синхронности

Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК

Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.

Дословно: Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1.

Детали: 25 августа пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.

По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.

Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.

Что было ранее: Украинская сторона в субботу начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Предыстория: