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Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроекти нової Ради

Понеділок, 26 серпня 2019, 09:04
Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроекти нової Ради

Джерело: інтерв'ю радника президента з економічних питань Данила Гетманцева "Інтерфакс-Україна".

Першими у митному блоці Верховна Рада розгляне законопроекти про режим спільного транзиту і про уповноваженого економічного оператора. 

Пряма мова: "Щодо митниці. Насамперед - законопроект про режим спільного транзиту і законопроект про уповноваженого економічного оператора, які очікують на друге читання. Наступне - вдосконалення митного пост-аудиту", повідомив претендент на посаду голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Також, за словами Гетманцева, одним з перших буде розглянуто внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

У фінансовій сфері серед перших парламентський комітет подасть на розгляд Верховної Ради у другому читанні законопроект про так званий "спліт".

Пряма мова: "Деякі його ухвалення не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно не ефективна. Це визнають усі".

Гетманцев додав, що у питанні "спліта" запропонована реформа "нам здається дуже вдалим варіантом": "Ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а робить вигляд, що регулює дуже важливі для країни відносини".

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Нагадаємо,

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
  • Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
  • Тимчасова президія на врочистому засіданні Верховної Ради складатиметься з Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлія Іоффе, Андрія Кожем'якіна, Михайла Забродського та Ярослава Железняка.
  • Посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Теми: Верховна Радазаконодавство
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