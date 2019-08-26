Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроекти нової Ради
Джерело: інтерв'ю радника президента з економічних питань Данила Гетманцева "Інтерфакс-Україна".
Першими у митному блоці Верховна Рада розгляне законопроекти про режим спільного транзиту і про уповноваженого економічного оператора.
Пряма мова: "Щодо митниці. Насамперед - законопроект про режим спільного транзиту і законопроект про уповноваженого економічного оператора, які очікують на друге читання. Наступне - вдосконалення митного пост-аудиту", повідомив претендент на посаду голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Також, за словами Гетманцева, одним з перших буде розглянуто внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.
У фінансовій сфері серед перших парламентський комітет подасть на розгляд Верховної Ради у другому читанні законопроект про так званий "спліт".
Пряма мова: "Деякі його ухвалення не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно не ефективна. Це визнають усі".
Гетманцев додав, що у питанні "спліта" запропонована реформа "нам здається дуже вдалим варіантом": "Ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а робить вигляд, що регулює дуже важливі для країни відносини".
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