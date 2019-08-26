Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады

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Понедельник, 26 августа 2019, 09:04

Источник: интервью советника президента по экономическим вопросам Даниила Гетманцева "Интерфакс-Украина".

Первыми в таможенном блоке Верховная Рада рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Прямая речь: "По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита", сообщил претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 

Также, по словам Гетманцева, одним из первых будет рассмотрено внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины. 

В финансовой сфере в числе первых парламентский комитет подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплите". 

Прямая речь: "Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все". 

Гетманцев добавил, что в вопросе "сплита" предложенная реформа "нам кажется очень удачным вариантом": "Мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения".  

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Темы: Верховная Рада законодательство


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