Разумков назвал 4 комитета, которые могут отдать будущей оппозиции

Источник: комментарий лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова по окончании работы подготовительной группы, сообщает Интерфакс-Украина.

Будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

Детали: Разумков отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Относительно состава парламентских комитетов принять окончательное решение не удалось, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры, добавил Разумков.

"Я думаю, что к вечеру (26 августа - ред.) мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - заявил он.

Он также высказал ожидание, чт о работа в парламенте "бунаправлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие государства".

Ранее представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" готова "каждой из оппозиционных сил отдать по комитету для руководства, а сама взять первого заместителя или секретаря".

Среди вопросов, которые планируется обсудить на заседании первой группы 26 августа (по вопросам работы профильных комитетов) - согласование повестки дня на первую сессию, процедурные вопросы, такие "как доклад председателя, внеочередное послание президента", сообщил он.

Сопредседатель партии ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что партии предложили возглавить комитет Верховной Рады по свободе слова. При этом, по его словам, комитет - "с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать".

В партии "Голос" в свою очередь заявили, что распределение руководящих постов в комитетах "очень предварительно".

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