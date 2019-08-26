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Герасимов: В Раде появится спецкомиссия по вопросам ветеранов, имя главы уже известно

Понедельник, 26 августа 2019, 15:37

Источник: комментарий избранного нардепом от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова, сообщает Интерфакс-Украина

В Верховной Раде будет создана временная специальная комиссия  по вопросам ветеранов, которую возглавит представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич. 

Детали: По словам Герасимова, решение о создании временной спецкомиссии по вопросам ветеранов было принято подготовительной депутатской группой  26 августа. 

"Подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сообщил Герасимов. 

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Напомним, 

  • Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов. 
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.
  • Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.
  • Временный президиум на торжественном заседании Верховной Рады будет состоять из Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлия Иоффе, Андрея Кожемякина, Михаила Забродского и Ярослава Железняка.
  • Должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук. 

Темы: Верховная РадакомитетыАТОДонбасс
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