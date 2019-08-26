Герасимов: В Раде появится спецкомиссия по вопросам ветеранов, имя главы уже известно

Источник: комментарий избранного нардепом от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова, сообщает Интерфакс-Украина

В Верховной Раде будет создана временная специальная комиссия по вопросам ветеранов, которую возглавит представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Детали: По словам Герасимова, решение о создании временной спецкомиссии по вопросам ветеранов было принято подготовительной депутатской группой 26 августа.

"Подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сообщил Герасимов.

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Напомним,