Новини 27 серпня: наступний прем’єр-міністр, сенсорна кнопка

Зеленський визначився з прем’єр-міністром, слідчі заблокували роботу системи "Рада" — новини, які були актуальні 27 серпня.

Про прем’єр-міністра

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме парламенту призначити на пост прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

Про сенсорну кнопку

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій, знову обраний депутатом, заявив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Заступник керівника апарату Верховної Ради Володимир Слишинський заявив, що сенсорна кнопка для голосування нардепів у Верховній Раді не відповідає трьом статтям регламенту.

Представник президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає підозрілим намагання старого керівництва парламенту запровадити зараз сенсорну кнопку для голосування народних депутатів. Він також заявив, що якщо слідчі дії завадять депутатам 29 серпня скористатися системою "Рада", то вони голосуватимуть руками.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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Президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.

Зеленський призначив Олексія Петрова начальником управління Служби безпеки в Кіровоградській області.